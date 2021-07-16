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貨櫃三雄掌舵穩盤 台股跌138點收17,895點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(16)日終場收盤下跌138.94點，收盤指數17,895.25點。圖╱聯合報系資料照
台股今(16)日終場收盤下跌138.94點，收盤指數17,895.25點。圖╱聯合報系資料照

台股今(16)日雖受到台積電（2330）股價跌幅較大的拖累，但貨櫃三雄及金融股竄高，維繫住多頭人氣。台股終場收盤下跌138.94點，收盤指數17,895.25點，成交量5,727.05億元；雖然台積電今日表現拖累大盤，但本周台股再創歷史新高，本周台股指數較上周五(9日)仍上漲233.77點。

台積電因法說會釋出財報訊息不如市場預期，清晨收盤的台積電ADR重挫超過5%，造成台積電今日開後即表現疲軟，一路走低也拉低大盤指數，大盤指數早盤曾下挫超過200點；電子股今日以微控制處理器(MCU)的盛群（6202）、新唐（4919）及應廣（6716）表現強勢。

貨櫃三雄的陽明（2609）今日開盤站上現金增資認購價的182元之上，並且一路走高；長榮（2603）盤中曾拉出漲停板，航運股成交占比超過45%；不過，萬海（2615）及陽明盤中震盪仍讓投資人操作難度升高。

今日除貨櫃三雄之外，富邦金（2881）及國泰金（2882）率領金融股走高，兩大族群收斂大盤指數跌幅，航運類股漲幅超過4%，金融股漲幅也逾 1.6%。

台積電 台股指數

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