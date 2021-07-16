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元大上櫃ESG成長ETN 19日上櫃掛牌交易

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大證券發行元大特選上櫃ESG成長報酬指數指數投資證券(020027)將於7月19日(周一)上櫃掛牌。

元大上櫃ESG成長N追蹤由臺灣指數公司、櫃買中心及中華民國企業永續發展協會合作編製的臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數，使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，設計評鑑模型，產製企業社會責任表現分數，結合四大成長指標，選取10檔上櫃股票編製而成，以表彰具永續發展、成長性及市值代表性之上櫃公司的含息投資績效表現。

為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，櫃買中心自7月1日起至12月31日止，舉辦上櫃ETN獎勵活動，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加獎額1萬元的百貨公司禮券抽獎活動。活動詳情請至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項下查詢。

櫃買中心 ETN

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