00882除息爆大量 法人：投資人趁大跌加碼高股息

人氣高股息ETF-中信中國高股息（00882）16日首度除息，在此次高配息被廣泛推廣，ETF除息的人氣強強滾，到11點左右，成交量已超過4.2萬張，超越2日公布配息後的大量紀錄；ETF盤中溢價也因為進場買盤踴躍增加到2%左右，成為台股盤面的交投熱點。

另一檔也有高配息的群益美國道瓊地產（00714），同步在16日除息，但早盤有異常買單急拉，漲幅一度高達1.7%，後在賣單摜壓恢復正常，也使得今天除息出現明顯的長黑K。目前ETF累積成交量不到50張。

中信中國高股息首次配息配發0.68元，單次殖利率超過4%，年化算來更有8%，使消息公布後近期都有2-5萬張不等的熱量，為此中信投信一路實施申購控管到15日，避免資金流入過多稀釋配息。一些投資人則著眼該ETF首次配息就有不錯的配息結果，16日逢低加碼帶動ETF交投活躍。

中信中國高股息今天首盤就有超過4,000張成交量，後量滾量快速突破4萬張，已超越近期的大量紀錄，更之前是今年2月掛牌，ETF連兩天創下7.2萬張巨量。由於進場買盤踴躍，ETF盤中溢價也擴大到1.8-2%，在申購控管結束後，今天不排除有較多申購量。

法人表示，中信中國高股息雖然是新掛牌的高股息ETF，但因為極高的殖利率，上市人氣飛快增長，首次配息又有令人滿意的配息結果，更加提高市場聲量，包括今天除息，有很多逢低卡位的買盤，頗有跟進元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）等人氣台股高股息ETF的發展模式。

投資人對0056、00878已培養逢大跌就買、除息前搶息、除息後繼續買的操作慣性，就像存台股的金融股，定期買進外，還善用下跌壓低成本，拉高殖利率。而中信中國高股息是海外ETF，投資人學習曲線理應更長，但因為ETF的高配息廣為宣傳又真的有高配息，市場認同快速凝聚，不論人氣或交易表現都急起直追。

到16日為止，中信中國高股息規模已達167億元，續創掛牌新高，總發行量也達到110萬張，超越期元大S&P石油（00642U）、富邦越南（00885）等熱門ETF的發行表現。市場預期ETF持續成長。