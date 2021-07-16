快訊

MLB／賈吉快篩陽性 大谷翔平曾與他抱抱、肩並肩合照

扯！松山機場防疫車隊司機爆混打疫苗 還炫耀自己紅了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電法說會失望賣壓 市值蒸發逾6,000億元

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
台積電15日公布第2季財報，毛利率、營益率「雙率雙降」。本報資料照片
台積電15日公布第2季財報，毛利率、營益率「雙率雙降」。本報資料照片

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（15）日舉行線上法說會公布第2季財報並說明第3季營運展望，因ADR已領先重挫超過5%，今（16）日股價開盤即下跌超過3%，市值一度蒸發超逾6,000億元。這也是今年以來，台積電兩度法說會後隔天股價都是呈現重挫。

台積電第2季財報表現算是略低於預期，雖然單季營收達到3624.1億元，季成長近2.7%，微幅高於財測高標，但毛利率降到50%，低於首季的52.4%，營業利益率同步降到39.1%。

在「雙率」下滑的情況下，台積電第2季稅後純益約1,343.6億元，季減3.8%，每股稅後純益為5.18元。

台積電預估，第3季美元營收介於146到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11.7%，平均毛利率介於49.5%至51.5%，營業利益率介於38.5%至40.5%之間，「雙率」算持穩。

從台積電第3季財測來看，營收預估值的高標和多數外資預估相當，沒有失望，但也沒有驚喜，主要因為第2季營收成長幅度低，第3季的成長一成也不算高，相對中性。

台積電昨日法說會後，引起失望賣壓，ADR重挫超過5%，今日一開盤股價就直落591元，大跌23元，早盤股價跌幅一度在4%以上，進而造成台股大跌逾200點。

事實上，台積電首季法說會後，就因為第2季營運展望偏弱，當日ADR也下跌超過2%，隔日股價同樣下跌，只是跌幅不像今天這樣大。

隨著台積電股價重挫，晶圓代工二哥聯電（2303）股價也大跌超過3%，供應鏈相關的環球晶（6488）、家登（3680）、精材（3374）、均豪（5443）、益登（3048）等跌幅也在2%到3%左右。

台積電 營收

延伸閱讀

從台積電法說 看下半年選股風向

台積電ADR重挫 較台股溢價率急縮至6.81%

台積電：美國不排除擴二期廠房 南京廠計畫如常

台積電：產能吃緊到2022年 車用晶片荒第3季改善

相關新聞

台積電法說會失望賣壓 市值蒸發逾6,000億元

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（15）日舉行線上法說會公布第2季財報並說明第3季營運展望，因ADR已領先重挫超過5%，...

台積電開盤下挫23元 台股早盤跌逾250點

台股今(16)日開盤下跌194.61點，開盤指數17,839.58點，早盤一度跌逾250點，最低來到17779.61點；...

貨櫃三雄或將觸底 半導體新一輪漲價即將到來

但影響股價的因子不單只是景氣，對多數的股民來說，在跟主力大戶博弈的過程，籌碼的供需與心理面的對作，是股票市場運作的特殊之處，甚至更直白一點來說，對於實務上買賣股票的進出點來說，二八法則的人多的地方不要去，可能是成為股海贏家的關鍵。

從台積電法說 看下半年選股風向

台股站上萬八大關，未來是否進一步往兩萬點挑戰，台積電扮演重要的角色。大盤從5/17國內疫情爆發之後的低點15159已經攀升近3000點，靠的是傳產、航運與原物料的大漲

富邦期貨：聯準會鴿派立場續緩解市場對通膨擔憂

美國財政部長葉倫周四呼應鮑爾鴿派言論，認為物價會將隨著時間的推移而緩解，但台積電（2330）ADR 暴跌 5.5%，加上...

台積電ADR重挫 法人：公司長線競爭力佳 維持買進

台積電（2330）ADR周四收盤為117.53美元，下跌5.51%，主因上半年財報的毛利率及營益率呈現下滑。投顧表示，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。