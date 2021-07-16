台積電法說會失望賣壓 市值蒸發逾6,000億元

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（15）日舉行線上法說會公布第2季財報並說明第3季營運展望，因ADR已領先重挫超過5%，今（16）日股價開盤即下跌超過3%，市值一度蒸發超逾6,000億元。這也是今年以來，台積電兩度法說會後隔天股價都是呈現重挫。

台積電第2季財報表現算是略低於預期，雖然單季營收達到3624.1億元，季成長近2.7%，微幅高於財測高標，但毛利率降到50%，低於首季的52.4%，營業利益率同步降到39.1%。

在「雙率」下滑的情況下，台積電第2季稅後純益約1,343.6億元，季減3.8%，每股稅後純益為5.18元。

台積電預估，第3季美元營收介於146到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11.7%，平均毛利率介於49.5%至51.5%，營業利益率介於38.5%至40.5%之間，「雙率」算持穩。

從台積電第3季財測來看，營收預估值的高標和多數外資預估相當，沒有失望，但也沒有驚喜，主要因為第2季營收成長幅度低，第3季的成長一成也不算高，相對中性。

台積電昨日法說會後，引起失望賣壓，ADR重挫超過5%，今日一開盤股價就直落591元，大跌23元，早盤股價跌幅一度在4%以上，進而造成台股大跌逾200點。

事實上，台積電首季法說會後，就因為第2季營運展望偏弱，當日ADR也下跌超過2%，隔日股價同樣下跌，只是跌幅不像今天這樣大。

隨著台積電股價重挫，晶圓代工二哥聯電（2303）股價也大跌超過3%，供應鏈相關的環球晶（6488）、家登（3680）、精材（3374）、均豪（5443）、益登（3048）等跌幅也在2%到3%左右。