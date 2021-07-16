ADR大跌 台積電591元開盤、下跌23元
台積電（2330）法說會後，ADR周四以117.53美元收盤，下跌5.51%，今（16）日開盤跳空下跌，以591元開出，大跌23元，市值一口氣縮水5,963.99億元，早盤跌幅逾3%，台積電開低下挫，拖累台股大盤重挫。
台積電預估第3季合併營收146~149億美元，以美元計價可望季增9.9～12.1%，平均值約季增11%，再挑戰單季新高，毛利率約49.5～51.5%，營益率約38.5～40.5%。
台積電第2季合併營收3,624.1億元，創新高，單季歸屬母公司淨利約1,343.6億元，每股純益5.18元；累計台積電上半年合併營收為7,345.5億元，毛利率51.2%，歸屬母公司淨利2,740.49億元，每股純益10.57元。
台積電早盤以591元開出，一度下滑至590元，盤中跌幅3.42%。
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