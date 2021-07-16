ADR大跌 台積電591元開盤、下跌23元

但影響股價的因子不單只是景氣，對多數的股民來說，在跟主力大戶博弈的過程，籌碼的供需與心理面的對作，是股票市場運作的特殊之處，甚至更直白一點來說，對於實務上買賣股票的進出點來說，二八法則的人多的地方不要去，可能是成為股海贏家的關鍵。

2021-07-16 09:16