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台積電開盤下挫23元 台股早盤跌逾250點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

台股今(16)日開盤下跌194.61點，開盤指數17,839.58點，早盤一度跌逾250點，最低來到17779.61點；台積電（2330）開盤下挫23元至591元，貨櫃三雄則開盤上揚。

周四(15日)美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-2.17%至+0.15%，費半指數表現最為弱勢，台積電財報不佳拖累科技及半導體類股，台積電ADR下跌5.51%，聯電（2303）ADR下跌2.37%。

群益投顧說，大盤指數周三測試12日線收腳後，周四再度強漲，屬處短期(3日、12日與月)均線之上的技術面偏多格局。

群益投顧表示，台股昨日大漲一方面持續顯示特定買盤積極作價(強守12日線)，一方面主要是電、金、傳領頭權值股皆強勢，短期(中期可能轉弱)與中期(趨勢偏弱股)跌深股也有相當多個股同步反彈。如果對照台股相對基期及美股超級財報周將屆等因素，短期指數衝高，恐形成反而有較多數股輪流漲多回跌的可能，現階段操作難度高，擇具題材、籌碼優勢強勢股，嚴守技術面應對。

台積電 台股

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