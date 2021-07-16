台積電ADR重挫 法人：公司長線競爭力佳 維持買進

台積電（2330）ADR周四收盤為117.53美元，下跌5.51%，主因上半年財報的毛利率及營益率呈現下滑。投顧表示，但公司高階製程市占率高，競爭力優於同業，長線競爭力佳，維持買進。

群益投顧預估，台積電第3季各產品線皆呈現成長，主要包括 HPC、智慧型手機和 Automotive。毛利率方面，雖然7nm 和 5nm 投片增加，以及新台幣升值，且公司的產能利用率維持高檔，成本改善空間有限，但在 backend service 獲利增加，預估台積電第3季毛利率將較第2季增加0.5個百分點。

群益投顧表示，台積電提高 2021 年半導體產業預估至年增17%(不含記憶體部分)，晶圓代工(Foundry) 則為年增20%。台積電 2021 年成長動能來自 5G 和 HPC 需求增加，以及7/5nm 製程營收貢獻上揚。

以台積電各平台來看，2021 年 HPC 和Automotive 成長率將高於公司平均成長率，而智慧型手機和物聯網(IOT)成長率則接近公司的成長率。

群益投顧說，台積電今年第2季成長主要來自 HPC、IOT 和車用相關，抵銷智慧型手機因季節性的訂單調整。台積電自結第2季營收為 3,721.45億元，季增2.69%。第1季有庫存價格重估利益，但第2季則無此部份，且新台幣升值高於公司預期，約影響 0.5 個百分點，台積電第2季毛利率較第1季滅少2.35個百分點為50.03%，第2季每股稅後純益(EPS) 5.18 元。

群益投顧表示，台積電宣布，未來三年資本支出，每年達300億美元以上，預估累計 2021~2023 年資本支出可達 1,000 億美元，台積電 2021 年資本支出 300 億美元，年增74.01%。7nm、5nm 和 3nm 製程產能將占資本支出比重 80%。10%將投資在後段封裝和 mask 相關，10%將會使用在特殊製程，這亦包含台積電赴美國亞利桑那州設廠投資的金額和中 國產能增加的部份。