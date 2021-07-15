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台股站上萬八新高 法人樂觀看好後市

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股今天航運族群回神亮燈漲停，電子股也持續維持超過4成的比重，在電子、傳產推升之下，尾盤一舉站上萬八關卡，收在1萬8034點，不僅再度刷新台股歷史新天價，也是收盤歷史最高價，上漲188.44點、漲幅1.06%。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，由於來到整數關卡，近期台股指數持續在萬八附近上下震盪，但第三季並沒有看淡台股的理由，看好下半年整體台廠企業獲利持續上修，讓台股本益比同步下降，目前台股本益比評價已低於5年均值的16.1倍，且時間進入傳統科技股旺季，除有利於類股輪轉，吸引資金重返電子股，對於指數表現也有所助益。

葉獻文進一步表示，今天的晶圓龍頭大廠法說結果以中性看待，而從整體半導體產業來看，下半年仍有成長契機，除了供應面仍吃緊外，中美貿易戰限縮了中國的半導體產業，根據統計，2020中國進口半導體晶片相較前一年大增465億美元，半導體逆差金額擴大至2339億美元，此狀況不僅有利於台灣半導體供應鏈，也讓半導體產業具有加速轉型的契機。

從類股成交比重來看，葉獻文說，今天的電子股成交比重為47.6%，相較之前不到三成的水準已明顯成長，且第三季向來是科技股傳統旺季，市場也抱以高度期待，有助於科技產業的投資人氣持續增溫。

台股指數 半導體

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