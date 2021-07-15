台股收盤再創歷史新高 上漲188點站上萬八關卡

台股今(15)日攻抵萬八點關卡是近期第三度碰觸，午盤過後，12點20分左右攻到18,003.1點，更曾上攻到18,010.44點，尾盤由台積電（2330）拉抬3元以上漲1元、收盤價614元作收，更拉高指數衝高到18,034.1,點再創歷史新高，上漲 188.44點，成交量 4,549.0318億元。

今日航運與電子股各占大盤成交比重約四成，航運股漲幅超過8%，台驊（2636）、慧洋-KY（2637）及貨櫃三雄等航運股亮燈漲停。傳產股的鋼鐵、電器電纜及觀光類股盤中也展現強勢，電子類股則由光電業及其他電子類股走揚，主要由聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、景碩（3189）、世芯-KY（3661）及鈺創（5351）等股帶動。台灣50成分股中的亞德克-KY、中鋼（2002）、瑞昱（2379）、友達（2409）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、大立光（3008）、聯詠（3034）與日月光投控（3711）等也表現強勢。

第一金投顧表示，可留意缺料緩解的族群或是車用相關族群，例如，半導體、ABF 族群、網通。半導體股受到今年基期墊高影響，明年成長將各自表現，往新題材走較有機會，如 USD-PD、第三代半導體、USD4.0 等；ABF供需缺口仍大，且 BT 載板亦開始缺貨，受到產品組合和漲價效應，該族群第2季毛利率將優於預期；網通受到網通晶片缺料逐漸緩解，全球 5G 基建明年滲透率攀升，網通下游族群獲利面將改善。