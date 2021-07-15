快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

瑞信喊網家優於富邦媒 網家強攻漲停

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
網家董事長詹宏志。報系資料照
網家董事長詹宏志。報系資料照

台灣染疫人數下滑，為防疫鬆綁帶來曙光，瑞士信貸表示，三級警戒鬆綁可能讓5月以來強勁的網購需求出現降溫，市場對富邦媒（8454）的營運展望太樂觀，後續可能進行下修，為此調降富邦媒至「減碼」，目標價則提高到1,200元；相對地，市場對另一家電商股網家（8044）看法太保守，股價未能反映成長性，首次追蹤給予「加碼」評級，目標價200元。

消息影響富邦媒15日逆大跌下跌，網家則強勢亮燈，接近午盤仍鎖在128元漲停價。

瑞信表示，台灣5月延長三級警戒以來，網購需求大幅成長，推動市場對富邦媒的營運想像，觀察富邦媒5、6月營收確實也展現強勁動能，但隨台灣人自律防疫，染疫人數大幅下滑，警戒鬆綁的機率增加，網購需求可能有所調整。

瑞信推估，富邦媒受惠台灣疫情一度升溫，今年營收成長幅度將從23%提高到36%，假設疫情衝擊到年底，總營收還可能增加四成，但6月後的疫情明顯降溫，樂觀情境埋伏變數。至於今年富邦媒營益率可能提高到4.3%，惟疫情降溫後，2022-2023年成長幅度將大幅放緩。

瑞信將富邦媒今、明年每股純益（EPS）上修到18.2元、19元，目標價700元拉高到1,200元，但考量富邦媒5月來已經翻倍漲，市場期待有過熱疑慮，因此評等從「中立」降到「減碼」，建議投資人獲利了結。

網家短期表現不比富邦媒，但瑞信認為，隨網家B2C經營有成加上積極擴產，產品組合持續優化，明年起效率將大幅改善，未來五年營業利益可望「三倍跳」（triple in five years）。

瑞信進一步表示，網家目前基礎建設完備，倉儲能量充足，特別是在A7自動化物流園區打造的跨境電商物流中心若完工，足以支持2025年前營收複合成長15%，在台灣電商快速成長之際不容小覷。尤其看好網家非3C收入大幅成長，配合自動化提高效率，營收複合增速上看35%。

此外，瑞信表示，網家非B2C業務也有長足發展，主要受惠蝦皮和PC Home取消補助後都已經轉盈，其次是擴大銀行合作強化電子支付系統，金融科技的成效卓著，非B2C業務發展出穩定成長模式。今、明、後年EPS預期逐步提升到2.6元、3.8元及5.2元。

富邦媒 網家 瑞信

延伸閱讀

2020祭3個月防疫禁足令 西班牙憲法法院判違憲

台中善心團體持續捐防疫物助弱勢 161名街友快篩皆陰性

併購大潤發 五買家浮上檯面

最牛一輪／網家強勢 統一0B樂

相關新聞

國產疫苗股反彈 高端、聯亞藥大漲

民間企業自購疫苗捐贈近期進度頻頻，對尚未供貨的國產疫苗造成不小的壓力，但高端疫苗在完成EUA補件後，今日股價開盤後一路上...

航海王高檔遇大浪 電子營收創高股接棒

航海王高檔遇大浪，開始大幅震盪，美國總統拜登上週簽署廣泛的行政命令，表示要調查海運及其它運費漲價是否合法，貨櫃運費應聲重挫，波羅的海貨運指數7/12日下跌2.6%，至6446.44美元，主要航線報價也下跌...

台股三度攻抵萬八點 大盤上漲逾150點

台股今(15)日開高走高，大盤指數在12點20分再度攻到18,000點。

瑞信喊網家優於富邦媒 網家強攻漲停

台灣染疫人數下滑，為防疫鬆綁帶來曙光，瑞士信貸表示，三級警戒鬆綁可能讓5月以來強勁的網購需求出現降溫，市場對富邦媒（84...

貨櫃三雄漲停 台股漲逾百點攻上17900點

美股今天大多收漲，台股今天受惠航運族群點火，蘋概股勁揚，一舉突破17900點關卡，上漲約百點，貨櫃三雄一甩連日重挫頹勢，...

績優冷門股／潤泰集團小金雞 日友連4年配息超過6元

日友（8341）為台灣最大醫療廢棄物處理業者，由於環保工業不受景氣影響，日友在兩岸逐步擴廠，隨著新產能加入營運，2015年上市以來，年年營收、獲利、配息都創新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。