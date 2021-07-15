瑞信喊網家優於富邦媒 網家強攻漲停

台灣染疫人數下滑，為防疫鬆綁帶來曙光，瑞士信貸表示，三級警戒鬆綁可能讓5月以來強勁的網購需求出現降溫，市場對富邦媒（8454）的營運展望太樂觀，後續可能進行下修，為此調降富邦媒至「減碼」，目標價則提高到1,200元；相對地，市場對另一家電商股網家（8044）看法太保守，股價未能反映成長性，首次追蹤給予「加碼」評級，目標價200元。

消息影響富邦媒15日逆大跌下跌，網家則強勢亮燈，接近午盤仍鎖在128元漲停價。

瑞信表示，台灣5月延長三級警戒以來，網購需求大幅成長，推動市場對富邦媒的營運想像，觀察富邦媒5、6月營收確實也展現強勁動能，但隨台灣人自律防疫，染疫人數大幅下滑，警戒鬆綁的機率增加，網購需求可能有所調整。

瑞信推估，富邦媒受惠台灣疫情一度升溫，今年營收成長幅度將從23%提高到36%，假設疫情衝擊到年底，總營收還可能增加四成，但6月後的疫情明顯降溫，樂觀情境埋伏變數。至於今年富邦媒營益率可能提高到4.3%，惟疫情降溫後，2022-2023年成長幅度將大幅放緩。

瑞信將富邦媒今、明年每股純益（EPS）上修到18.2元、19元，目標價700元拉高到1,200元，但考量富邦媒5月來已經翻倍漲，市場期待有過熱疑慮，因此評等從「中立」降到「減碼」，建議投資人獲利了結。

網家短期表現不比富邦媒，但瑞信認為，隨網家B2C經營有成加上積極擴產，產品組合持續優化，明年起效率將大幅改善，未來五年營業利益可望「三倍跳」（triple in five years）。

瑞信進一步表示，網家目前基礎建設完備，倉儲能量充足，特別是在A7自動化物流園區打造的跨境電商物流中心若完工，足以支持2025年前營收複合成長15%，在台灣電商快速成長之際不容小覷。尤其看好網家非3C收入大幅成長，配合自動化提高效率，營收複合增速上看35%。

此外，瑞信表示，網家非B2C業務也有長足發展，主要受惠蝦皮和PC Home取消補助後都已經轉盈，其次是擴大銀行合作強化電子支付系統，金融科技的成效卓著，非B2C業務發展出穩定成長模式。今、明、後年EPS預期逐步提升到2.6元、3.8元及5.2元。