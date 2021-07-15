iPhone12、13下半年都熱賣！外資喊買四大蘋概股

外電報導，蘋果今年備貨iPhone 13達9,000萬支，摩根大通跟進更新蘋概股動態指出，目前看來iPhone 13的出貨動能呈溫和成長，因此維持下半年iPhone 13備貨8,500萬支的看法不變，但iPhone 12的買氣優於預期，有機會延續到下半年，為此上修3、4季舊款iPhone出貨900萬支，全年總出貨提高到2.36億支，較去年的成長幅度高達9%。

摩根大通雖然上調舊機預測，但同步喊進新機概念股，特別是包辦A15代工的台積電（2330）、新增鏡頭和相機模組訂單的玉晶光（3406）、鴻海（2317），以及新增LCP訂單的台郡（6269），皆列為投資首選。

摩根大通表示，外電報導，今年iPhone 13初步備貨量可達9,000萬支，但目前尚未看到供應鏈擴大拉貨，或買氣大幅高於預期的訊號，且新機設計和iPhone 12差異有限，爆發性買氣有待觀察，因此維持對下半年iPhone 13備貨8,500萬支的看法不變，這樣的數字仍比2019及2020年同期的新機備貨7,500萬支來得高。

但摩根大通認為，舊機買氣可能延燒到下半年，特別是iPhone 12高階機種的銷售保持強勁，歐美經濟解封也是推動因素之一。因此對3、4季的舊機出貨量分別上修500萬及400萬支，整體新舊機的出貨量提高到5,700萬支及8,600萬支，全年總出貨增加到2.36億支，高於市場平均預期的2.2億支。

摩根大通指出，蘋概股值得關注擴大拿下iPhone訂單的供應商，包括玉晶光、舜宇光學今年都多拿鏡頭單，鴻海新增相機模組訂單，手機代工則包括鴻海、立訊份額都增加。其中，鴻海在相機模組主要拿下低階iPhone的後相機及前置Face ID訂單。

此外，摩根大通也重申，2022年蘋果將發表五款iPhone，包括上半年一款iPhone SE3，下半年新機仍有四款機種。SE3預期搭載單一後鏡頭、4.7吋螢幕規格、5G功能及強化版的功率放大器（AP），而下半年四款iPhone 14都會比6吋規格來得大，沒有mini機種。另外，折疊式iPhone最快2023年才問市。