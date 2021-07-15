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台股開盤上漲33點 台積電開平盤
台股今(15)日開盤上漲33.03點，開盤指數為17,878.78點；台積電（2330）開出平盤，開盤價613元。
群益投顧表示，周三指數收盤跌破3日線，但仍守穩12日線之上，短線仍屬偏多整理格局。貨櫃再殺低吸引搶短買盤，資金占比稍升，電子下降但持穩有利支撐。
群益投顧說，大盤短線技術面偏多整理，盤面族群或個股持續震盪調整、沈澱籌碼。繼續參考短期均線多空變化，汰弱換強調整持股內容因應。
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