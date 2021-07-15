富邦期貨：績優電子股轉強 有助抵消盤面不利跡象

周三 (14 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證強調寬鬆政策不變，認為未來幾個月通膨率可能維持高水平，然後才會和緩下來，美股四大指數狹幅震盪。另外，EIA 周三公布的美國汽油需求下降的數據令原油承壓，促使周三油價暴跌，能源股承壓。

周三市場資金持續由傳產轉進電子股，航運、鋼鐵股因籌碼凌亂，再遭空方狙擊，台積電（2330）則續獲買盤青睞，股價再創近一個月以來新高，由於現階段融資餘額增幅仍大於指數漲幅，短線有拉回修正壓力，惟在績優電子股轉強下，有助抵消盤面不利跡象，支撐盤勢維持高檔震盪。（富邦期貨提供）