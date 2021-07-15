證交所：台創新板搭起新創生態圈與資本市場的橋樑

臺灣證交所創設「臺灣創新板」的初衷，就是要協助新創公司取得長期穩定的股權資金。近年來，國內新創公司表現亮眼，新創生態圈儼然成形。根據美國調查機構Startup Genome發表的全球新創生態系報告相關統計數據，2020年國內新創公司籌資金額達美金2.84億元(約新台幣80億元)、全體市值約美金38億元(約新台幣1千億元)；Startup Blink報告也點出國內電腦周邊、互聯網、生技醫療等新創公司整體表現擠進全球前十大排名。

這些新創公司成功的背後，是創業者長期投入大量金錢、時間與人力所換取的成果；其中，最關鍵因素就在於資金的挹注。然而新創公司無法負擔債務融資的高額成本，初期透過天使投資人、創投取得股權融資，終將面臨股東出場壓力；倘若新創公司能提早進入資本市場掛牌，將可循較低成本的籌資管道，亦可進行股權交易，如此對發行公司及原始股東乃係雙贏局面。

證交所說，台灣創新板搭起新創生態圈與資本市場的橋樑，引領新創公司邁向卓越。相較於傳統產業，新創公司多係從事數據分析、人工智慧及雲端計算等。這類公司沒有大量固定資產，資本額也不大，營運尚未達經濟規模，更遑論獲利能力。這與目前我國上市(櫃)條件係檢視公司量化財務標準差異甚大，亦不符合公司營運的經濟實質。

新創公司無法進入國內資本市場籌資，恐造成其成長受限，抑或者選擇到海外證券市場掛牌。另借鏡歐美先進交易所區分發行市場的板塊屬性，讓新創公司得以提早進入資本市場，成就Google、Facebook、Amazon等早期處於虧損的新創公司，蛻變為國際市場領導品牌。故臺灣創新板的成立有其必要性，積極扮演資本市場協助新創產業發展的領航角色。

台灣創新板打造創新性的上市平台，與證交所一般板有明顯的市場區隔。上市條件以市值為核心，貼近投資市場給予發行公司的判斷價值，同時要求足夠的營運資金及新藥產品受監理單位規管，相關資訊充分揭露俾利於市場參與者投資參考；另發行公司可循簡易公發程序，適用較短的內控審查期間及重點查核項目，較能符合新創公司的營運實務；創新板公司上市後持續委由主辦承銷商協助上市後法遵作業，透過中介機構提供專業服務，減輕發行公司資訊申報作業的負擔；另考量合格投資人對新創產業具備較專業的投資知識，可提供發行公司更精準的估值，彰顯發行公司上市後股權再融資及股份流動性。

證交所表示，台灣創新板即將於今(2021)年7月20日進行開板典禮，象徵國內資本市場邁向另一個新的重要里程碑。期待新板匯聚優質新創公司上市，鎖定國內具潛力的新創業者、進軍海外的臺商公司，以及認同國內資本市場高流動性、高本益比及高附加價值的特質，進而願意來臺上市的外國企業，透過創新板匯聚資本，站上新經濟時代的浪頭，持續向前邁進。