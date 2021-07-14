台積電尾盤強拉5元 台股跌1.77點收在17,845點

台股今(14)日盤中震盪幅度較大，高低點差距約220點，最終收盤下跌1.77點，以17,845.75點作收，成交量5,732.89億元。台積電（2330）尾盤強拉5元至613元收盤，萬海（2615）尾盤拉升7元至253.5元。

台積電今日開高至613元並持續走揚到615元，也拉抬指數衝高到17,940.86點，以陽明（2609）為主的貨櫃三雄股開盤也走高，維繫住人氣，但隨後賣壓出籠，貨櫃三雄翻黑，台積電也走跌到609元，10點過後，指數下滑到17,717.78點。

盤中仍以貨櫃三雄股的最吸引人氣，航運股的成交占比超過四成，幾乎集中在貨櫃三雄；傳產股今日表現較強者為塑膠、玻璃及造紙類股；電子股成交占比也占四成左右，半導體族群仍強勢之外，ABF載板今日也呈現走揚。

第一金投顧表示，台股近期走勢震盪整理，傳產族群預計短期陷入整理，資金將重回電子；選股方向可留意2021 年展望優於 2020 年，且第2季財報可能優於預期的個股或是缺料緩解的族群或是車用相關族群，例如：半導體、ABF 族群、網通。

第一金投顧說，半導體受到今年基期墊高影響，明年成長將各自表現，往新題材走較有機會，例如，USD-PD、第三代半導體、USD4.0 等；ABF 族群方面，ABF 供需缺口仍大，且 BT 載板亦開始缺貨，受到產品組合和漲價效應，該族群今年第2季毛利率將優於預期；網通方面，受到網通晶片缺料逐漸緩解，全球 5G 基建明年滲透率攀升，網通下游族群獲利面將改善。