快訊

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

72死非洲盜國記？軍警鎮壓不了的「南非大暴動」

台積電尾盤強拉5元 台股跌1.77點收在17,845點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(14)日盤中震盪幅度較大。 記者潘俊宏／攝影
台股今(14)日盤中震盪幅度較大。 記者潘俊宏／攝影

台股今(14)日盤中震盪幅度較大，高低點差距約220點，最終收盤下跌1.77點，以17,845.75點作收，成交量5,732.89億元。台積電（2330）尾盤強拉5元至613元收盤，萬海（2615）尾盤拉升7元至253.5元。

台積電今日開高至613元並持續走揚到615元，也拉抬指數衝高到17,940.86點，以陽明（2609）為主的貨櫃三雄股開盤也走高，維繫住人氣，但隨後賣壓出籠，貨櫃三雄翻黑，台積電也走跌到609元，10點過後，指數下滑到17,717.78點。

盤中仍以貨櫃三雄股的最吸引人氣，航運股的成交占比超過四成，幾乎集中在貨櫃三雄；傳產股今日表現較強者為塑膠、玻璃及造紙類股；電子股成交占比也占四成左右，半導體族群仍強勢之外，ABF載板今日也呈現走揚。

第一金投顧表示，台股近期走勢震盪整理，傳產族群預計短期陷入整理，資金將重回電子；選股方向可留意2021 年展望優於 2020 年，且第2季財報可能優於預期的個股或是缺料緩解的族群或是車用相關族群，例如：半導體、ABF 族群、網通

第一金投顧說，半導體受到今年基期墊高影響，明年成長將各自表現，往新題材走較有機會，例如，USD-PD、第三代半導體、USD4.0 等；ABF 族群方面，ABF 供需缺口仍大，且 BT 載板亦開始缺貨，受到產品組合和漲價效應，該族群今年第2季毛利率將優於預期；網通方面，受到網通晶片缺料逐漸緩解，全球 5G 基建明年滲透率攀升，網通下游族群獲利面將改善。

台積電 半導體 網通

延伸閱讀

航運族群續疲 長榮盤中一度跌停

台積電法說前外資買超 創10個月來新高 陸行之點2關鍵

台股盤中航運賣壓出籠 紅翻黑震盪逾200點

航運股指數再重挫！2周跌近3成 融資斷頭壓力浮現

相關新聞

台積電尾盤強拉5元 台股跌1.77點收在17,845點

台股今(14)日盤中震盪幅度較大，高低點差距約220點，最終收盤下跌1.77點，以17,845.75點作收，成交量5,7...

台積電續發威 台股漲44點開在17,892點

雖然昨（13）日美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌，不過台股（14）日在台積電（2330）走揚帶動下，大盤開盤上漲44點...

假投顧冒名老謝、丁學文騙股市小白 中招3方式亡羊補牢

台股指數上看萬八，從鋼鐵人到航海王熱潮，今年來平均日成交金額已逾4300億元，新開戶數也不斷增加，民眾擠進股票市場，也引來新的詐騙手法。

航運股指數再重挫！2周跌近3成 融資斷頭壓力浮現

航運類股近期無論漲跌都是台股關注焦點，類股指數在昨（13）日重挫之後，今日早盤再一度重挫8.3%，市場分析師表示，航運股...

台股至少要整理「一個季度」，手中有鋼鐵股、航運股怎麼辦？

於疫情持續下去，導致台灣的內需產業，已經快要崩潰瓦解了，骨牌效應將加速很多企業、公司、職務、人力的取代及更替。因此接下來的經濟數據，可能會不盡然像之前的亮麗表現，甚至有衰退反轉跡象。

台股盤中航運賣壓出籠 紅翻黑震盪逾200點

台股今天上漲44點開出，電子股成交比重回溫，指數一度上漲93點、最高來到17940.86點，不過航運族群賣壓出籠、下挫逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。