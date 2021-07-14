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台積電法說前外資買超 創10個月來新高 陸行之點2關鍵

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）將在明（15）日舉法說會，全球屏息之時，台積電股價率先在今（14）日盤中一度衝上近三個月新高，同時，最近二個交易日，外資法人也合計買超逾3.6萬張，似乎提前為台積電法說及後市打下強心針，但對於台積電法說會，資深半導體分析師陸行之則是提出二大關鍵問題觀察台積電後市。

台積電股價近幾個交易日連續上漲，今日盤中股價高點一度攻高到615元，股價寫下今年4月16日以來，即近三個月以來的股價新高。

此外，外資法人在13日買超27339張，是去年10月以來，外資單日最大買超張數，12日也買超9217張，合計近二個交易日，外資法人就合計買超台積電逾36556張。

對於台積電在明日法說會上重點，除了市場普遍關注的半導體產業後市及需求之外，半導體資深分析師陸行之在媒體訪問中指出，台積電7奈米製程是2018年第2季量產、5奈米製程是2020年第2季量產，但3奈米製程卻是下半年，有腳步趨緩現象，陸行之提問指出，這是因為大客戶不採用3奈米製程，所以不需要那麼早，還是說技術上就是沒辦法在2022年第二季量產。

此外陸行之也提出，明年疫情好轉，對於先前帶動的消費性電子產品，包括筆電、平板、手機、電視等需求影響多大，這些影響反應在台積電的營收影響程度如何，也將影響台積電後市營運表現。

對於台積電股價在法說會提前攻高，且外資法人也提前買超布局，台新投顧副總黃文清認為，除了近期台股資金移動之外，外資的動向確實有看好台積電後市，並提前卡位的味道。

台積電 外資 法說會

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