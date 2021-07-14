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法人：選股雙主流攻防兼備、擇債秉持三大方針

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

隨著新冠疫苗施打普及，全球經濟活動陸續解除限制，帶動景氣擴張力道，惟過程中也伴隨通膨升溫、變種病毒來襲、評價面等隱憂，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下股債專家團全球投資人釐清下半年全球經濟趨勢及提供股債市投資策略。股市方面，建議瞄準美國及大中華股市雙主流，並搭配具有攻守兼備特性的基礎建設產業，網羅多元投資契機；債市布局奉行三大原則，包括高收益債爭取債息、藉由低存續期間降低利率風險，以及分散配置以爭取風險調整後的報酬空間。

富蘭克林投顧表示，美國景氣進入擴張中期，加以股價多已高漲，現階段選股策略要更重視品質和成長可持續性兩大原則。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾樂觀看待美國經濟前景在2022年前可望以高於趨勢的速度增長，然而考量美股評價已接近公平價值，布局更應重視企業品質與獲利成長的可持續性，其中，數位轉型呈現長期結構成長趨勢，有望成為未來數年股市回報的重要驅動力，現階段看好五大創新主題，包括數位轉型、金融科技和支付、醫療創新、雲端運算及5G，投資人可從消費者喜好轉變、新興醫療領域、供應鏈重回美國和去城市化（De-Urbanisation）四大新興趨勢，提高投資精準度。

美股之外，富蘭克林坦伯頓股票團隊也看好中國股市前景，富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺表示，中國股市上半年歷經官方信貸緊縮、加強網路企業監管調整後，下半年信貸成長動能有望回升，且觀察官方政策態度仍致力推動創新，許多網路股評價吸引力浮現，可供經理團隊藉機擇優布局。

另外，有拜登政策宣誓的兆元商機裨益及全球ESG潮流激勵的基礎建設產業也不容忽視。美盛凱利基礎建設價值基金經理人查爾斯．哈米認為，在全球積極推動低碳經濟（decarbonization）的趨勢引領下，基礎建設類股將優先受惠此長期成長機會，且在未來數年吸引公共及民間龐大資金投入像是強化輸電網路、安裝充電樁等，預期目前投資的基礎建設公司資產規模將成長8~10%，高於過去長期平均的6~8%，有利於藉由資產賺取穩健的獲利，進而創造穩定的股利收益及股利成長，整體而言，現階段基礎建設具備「股利收益、成長、防禦、抗通膨」四大優勢，可列為資產配置的一環。

美國經濟

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