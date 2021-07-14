航運股指數再重挫！2周跌近3成 融資斷頭壓力浮現

航運類股近期無論漲跌都是台股關注焦點，類股指數在昨（13）日重挫之後，今日早盤再一度重挫8.3%，市場分析師表示，航運股指數在短短7個交易日間，跌幅重達約28%，短線包括貨櫃三雄等指標股股價跌幅也逾三成，雖然近日類股融資已大減，但若跌勢不止，後市仍可能出現斷頭賣壓。

航運股指數在昨（13）日重跌8.72%之後，今日早盤航運股指數再一度重跌8.3%，上周類股指數跌破10日均線，昨日跌破月線，技術面已明顯轉空，觀察航運股指數在7月6日類股指數達到401.46點歷史高點，到今日早盤低點289.11點，才短短7個交易日，類股指數跌幅約28%，航運股前波漲的兇、近期跌勢更猛，市場人士說，真的是應驗股市流傳的一句老話，「股價怎麼上去、就怎麼下來」。

再觀察航運股籌碼面，昨日航運股融資張數大減超過5萬張，累計7月以來，僅二周時間，類股融資已大減18萬張，籌碼面多方獲利了結情況相當明顯。

台新投顧副總黃文清指出，股價重挫下，近期航運股的融資大減，主要是仍是市場短線買盤在股價急跌下，主動殺出比較多，但股價修正到目前是不是底部仍待進一步觀察，建議手上仍持股航運股投資人，至少需有減碼動作。另外，也有市場分析師指出，以融資主要增加的時間來看，後市若再下殺，航運股可能出現融資斷頭賣壓出籠。

觀察貨櫃三雄近期股價跌幅，以長榮（2603）來看，7月6日股價高點在233元，昨天以跌停收市之後，今日早盤再殺到跌停，股價今日跌停價來到148.5元，短線跌幅多達36.3%；另外萬海（2615）股價高點在7月1日的353元，今日盤中再重挫逾8%，股價低點來到235.5元，股價波段跌幅也達到33.28%；至於陽明（2609）股價高點也是在7月7日的234.5元，今日早盤低點來到159元，短線跌幅也有32.2%，貨櫃三雄近二周股價波段跌幅都在三成以上。