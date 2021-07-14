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台股至少要整理「一個季度」，手中有鋼鐵股、航運股怎麼辦？
摘要
1.作者指出因為疫情，目前雖然科技股表現不錯，不過其他傳產像是航運、鋼鐵，股價其實已經被過度膨脹高估了，估計台股至少要休息整理一個季度左右。
2.作者建議目前持股比率不要超過5成、避險商品至少要有1成，多元化資產的高收益債券、不動產證券化、大宗物資、貴金屬都適合分散風險。
由於疫情持續下去，導致台灣的內需產業，已經快要崩潰瓦解了，骨牌效應將加速很多企業、公司、職務、人力的取代及更替。因此接下來的經濟數據，可能會不盡然像之前的亮麗表現，甚至有衰退反轉跡象。
住家附近口碑不錯的大型幼教機構，剛宣布停業，有幾家店面都關門招租，氣溫雖然炎熱，但是感覺景氣似乎提前冷颼颼，我預估陣痛期還需要一年半載的時間，不論是個人、公司都要有心理準備及因應對策，否則會很艱困辛苦的！
這時候，除了保住職位及穩住工作之外，很顯然的投資理財及資產配置，成為現在很重要的一門功課！當然也凸顯，平時就要有考量資產管理的流動性、變現性及收益和風險！「雨天備案」其實是適用各行各業及企業、家庭個人。
我前幾篇文章一再提醒大家，要注意逢高調節股票，並騰出現金，此時此刻依然覺得有山雨欲來之勢，轉趨保守看法不變，雖然科技業的營運還是相對不錯，股價可能有撐住，但其他傳產像是航運、鋼鐵，景氣雖然熱烘烘，其實股價已經過度膨脹高估了，所以整體大盤走勢，正值高檔，市場本身就會容易「放大利空」、「縮小利多」，估計至少要休息整理一個季度左右。
現階段，我的建議是持股比率不能超過5成，避險商品至少要有1成，多元化資產的高收益債券、不動產證券化、大宗物資、貴金屬都可以分散配置，謹慎小心吧！
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