復甦中帶有風險 下半年投資布局專家提五大重點
時序進入2021年下半年，面對全球經濟復甦，投資人信心轉好，儘管充滿許多投資機會，但仍不能低估新冠肺炎疫情帶來的風險，瀚亞投資提出五大重點，分別為疫苗接種刺激全球經濟強勁復甦、金融與原物料等族群將受惠周期性復甦、美國聯準會持續保持鴿派、低利環境下高收益債持續受追捧、提防政府高債務跟政策過失變化。
展望未來六個月的全球經濟表現，瀚亞投資策略長黃文彬（Ooi Boon Peng）表示，2021年下半年全球經濟預期會出現強勁增長，趨勢將持續到2022年，各國都在加快疫苗接種，尤其已開發國家的進程更快。以美國來說，新冠肺炎疫苗接種正在穩定推進，外加財政刺激方案，美國的GDP成長率可能超過 6%，高於長期以的1.5-2.0% GDP成長率。同時，在9000 億美元的新冠紓困法案，及 1.9兆美元的經濟刺激計畫，還有就業市場改善，意味著在未來數月美國人的消費意願可能會增強，出現「美國例外（US exceptionalism）」。
相比之下，包括中國大陸在內的亞洲國家在財政刺激方面較為保守。目前為止，在出現新冠病毒變異和病例上升的亞洲國家，疫情對經濟成長而言依舊是巨大威脅。儘管對全球經濟成長抱有信心，但不可低估疫情反彈帶來的經濟風險。鑒於目前市場情緒高度樂觀，投資人應密切關注和評估市場變化。
瀚亞投資方案長Kelvin Blacklock指出，除了財政刺激大幅提振美國經濟，美國要成為「例外」還需要美國聯準會維持寬鬆的貨幣政策。預計在通膨明顯上升之前，都仍將維持鴿派的立場。
至於在此環境下，投資組合是否該順應環境做調整，Blacklock說，債券市場部分，更看好高收益債券，而非投資級債券，主因低率環境下資金依然會偏好較高的收益，同時寬鬆的貨幣和財政政策可以刺激消費，使企業獲利優於預期。股票部分，在經濟復甦下看好全球股市，尤其以美國為首，並認為金融、工業和能源等在周期性復甦中受益的產業。
面對下半年的金融環境，黃文彬提醒，有幾項風險需要留意，隨著復甦趨勢增強，不斷上升的債務水準再次成為焦點，特別是主權債務的增加可能會影響一些新興市場的信用評級。此外許多國家也將開始面臨通膨問題，如果央行或政府的政策失誤，過早撤走當前的貨幣和財政政策支持，將對市場造成破壞性影響。最後也需要留意，在美國新執政黨的政策下，任何可能針對大型科技公司和銀行的監管和稅收上的不利變化都需要密切觀察。
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