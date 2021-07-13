復甦中帶有風險 下半年投資布局專家提五大重點

時序進入2021年下半年，面對全球經濟復甦，投資人信心轉好，儘管充滿許多投資機會，但仍不能低估新冠肺炎疫情帶來的風險，瀚亞投資提出五大重點，分別為疫苗接種刺激全球經濟強勁復甦、金融與原物料等族群將受惠周期性復甦、美國聯準會持續保持鴿派、低利環境下高收益債持續受追捧、提防政府高債務跟政策過失變化。

展望未來六個月的全球經濟表現，瀚亞投資策略長黃文彬（Ooi Boon Peng）表示，2021年下半年全球經濟預期會出現強勁增長，趨勢將持續到2022年，各國都在加快疫苗接種，尤其已開發國家的進程更快。以美國來說，新冠肺炎疫苗接種正在穩定推進，外加財政刺激方案，美國的GDP成長率可能超過 6%，高於長期以的1.5-2.0% GDP成長率。同時，在9000 億美元的新冠紓困法案，及 1.9兆美元的經濟刺激計畫，還有就業市場改善，意味著在未來數月美國人的消費意願可能會增強，出現「美國例外（US exceptionalism）」。

相比之下，包括中國大陸在內的亞洲國家在財政刺激方面較為保守。目前為止，在出現新冠病毒變異和病例上升的亞洲國家，疫情對經濟成長而言依舊是巨大威脅。儘管對全球經濟成長抱有信心，但不可低估疫情反彈帶來的經濟風險。鑒於目前市場情緒高度樂觀，投資人應密切關注和評估市場變化。

瀚亞投資方案長Kelvin Blacklock指出，除了財政刺激大幅提振美國經濟，美國要成為「例外」還需要美國聯準會維持寬鬆的貨幣政策。預計在通膨明顯上升之前，都仍將維持鴿派的立場。

至於在此環境下，投資組合是否該順應環境做調整，Blacklock說，債券市場部分，更看好高收益債券，而非投資級債券，主因低率環境下資金依然會偏好較高的收益，同時寬鬆的貨幣和財政政策可以刺激消費，使企業獲利優於預期。股票部分，在經濟復甦下看好全球股市，尤其以美國為首，並認為金融、工業和能源等在周期性復甦中受益的產業。