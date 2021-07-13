國泰證力促光宇與崇越合作 深耕再生能源

光宇工程顧問今(13)日與崇越科技完成股份買賣協議簽約儀式，締造光宇永續經營與崇越深耕再生能源領域的雙贏佳話。光宇委任國泰證券擔任其財務顧問，協助光宇規劃及評估辦理公司併購，或以私募有價證券方式尋找策略投資人等相關事宜的規劃及評估，期望公司能持續貢獻社會永續經營且提升員工福祉。而國泰證券也不負所望，促成光宇與崇越攜手合作。

光宇由擁有40多年環境工程及環境科學相關實務經驗的羅光楣博士負責主持公司業務，成立宗旨在於為國內政府機構及公民營企業提供環境保護相關問題的顧問服務，以及各項環境污染防治設施的規劃設計。

光宇自1989年10月成立以來，持續提供科學園區、水資源產業及能源產業等各項環境評估及監測服務，除為國內燃氣電廠環評實績最多的顧問公司外，亦洞悉全球再生能源及台灣政府的能源政策趨勢，領先同業切入離岸風電的環評及環境監測業務，目前已辦理或進行中的離岸風電廠環評及監測項目已逾50案，為國內離岸風電環評業務的領導者。未來光宇將跟隨政府之能源政策及電力需求持續增加的趨勢，將專業與經驗應用於環境保護領域的更多面向，期進一步成就企業社會責任。

崇越自1990年2月創立以來，每年營運及獲利均呈高度成長。崇越除深耕半導體產業並繳出亮麗的成績外，旗下太陽能事業持續擴大太陽能系統建置規模並增加漁電共生營運模式，環境工程事業則將擴增廢棄物及循環再利用等業務；這次透過投資光宇跨足潔淨能源環境評估及監測等環境工程顧問領域，擬與集團內環境工程、太陽能等綠能產業進行資源整合，拓展再生能源及循環經濟業務，使綠能產業版圖更加完整。

國泰證券表示，ESG（Environment, Social, and Governance）一直以來為國泰金控關注的焦點，希望藉由提供專業金融服務，協助客戶在符合社會及公益期許下仍持續成長，這次有機會在協助光宇傳承公司精神同時，也為崇越再添綠能生力軍。往後國泰證券將持續貫徹企業使命，提供與私募有價證券、公開收購、公司併購等相關的財務規劃、評估及顧問服務，協助客戶進行海內外併購、二代傳承及永續經營等議題。