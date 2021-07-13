電子股終回神！電子股指數今量價同創二個月新高

台股第二季以來，由於電子產業處於產業淡季，傳統產業中，適時由航運及鋼鐵類股二大主軸帶領台股指數創歷史新高，不過，在短線漲幅已大，再加上時序進入下半年，台股主軸重新由電子股掌舵，今（13）日，電子股指數出現量、價具揚表現，指數及成交值同步創下近二個月新高，市場法人看好下半年台股在電子股帶領下仍具挑戰新高空間。

今日台股電子股指數盤中高點來到850.97點，收盤指數收在845.83點，盤中高點及收盤位置均創下5月初以來的新高，技術面上，電子股指數突破近期短中長期均線糾結的整理區，帶量站上所有均線之上。

量能方面，今日台股電子股指數成交值也衝高至3399.25億元，不僅是5月12日以來，即近二個月以來的單日最大成交值，也是今年以來單日第三大的成交值，市場資金及人氣回流電子股的情況趨於明朗。

台股第二季以來的創高行情中，航運股為盤面重心，期間航運類股成交比重出現持續性大於電子類股情況，航運股先前佔台股成交比重一度維持在五成上下，而電子股佔成交比重更是一度下探到三成水準。

隨著航運股多數個股飆高，大幅反應今年獲利成長之後，近期出現高檔法人及主力獲利了結情況，華南投顧董事長儲祥生表示，今年航運股確實很好，但是股價也已全面反應，但儲祥生強調，今年的航運股賺的是機會財，未來不可能是常態高獲利，因此，股價經過一段時間反應，勢必將拉回，而確實近幾天航運股也明顯回檔。

儲祥生也進一步指出，短線非電子股漲多，且時間剛好也進入電子股旺季，也是每年蘋果相關供應鏈進入每年最大的拉貨潮，以過去經驗，從7至10月蘋果相關個股業績都有不錯表現，因此，包括蘋果概念股在內，業績展望較佳的電子股，是下半年可以留意布局重點。