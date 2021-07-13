美股下半年布局 法人：鎖定科技、價值股雙軸線

美股走強，投資人下半年應如何布局？永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，低利率、通膨壓力淡化、加上疫後經濟復甦，推動美股多頭氣勢持續，在經濟復甦階段，包括能源、金融、工業等景氣循環產業都可以關注，並看好科技成長股長線趨勢，建議投資人可以成長型與價值型股票進行雙軌配置，掌握疫後時代的新常態生活商機。

陳泓睿指出，美國廣泛施打疫苗逐步脫離防疫封鎖，經濟邁向正軌，遞延的消費需求發酵，企業因應需求增加員工雇用，就業市場明顯好轉，根據ADP研究機構6月底的數據，美國私人企業就業人數增加69.2萬人，明顯優於彭博預期，顯示勞動市場正復甦；美國初領失業金減至36.4 萬人，創下疫情爆發以來新低，6月裁員人數僅有2萬0476人，為21年來的低點，激勵美股持續走揚。

疫情下企業數位轉型加快，包括電子商務消費、遠距工作、視訊會議及遠距教學等，已改變全球生活習慣；陳泓睿認為，數位轉型的長期趨勢不會因疫情趨緩而改變，投資人應以長線眼光思考布局，挑選數位轉型、雲端軟體題材股或相關ETF，採定期定額策略進行布局。

另外，新冠病毒流感化疫苗施打可能成為常態，陳泓睿指出，生技醫療類股過去一年表現落後，估值相對較低，加上健護類股將同步受惠經濟重啟及政策面支持，後勢可期，投資人可注意相關類股表現。

永豐金證券的統計分析，上半年結束，美股三大指數連續第5季收高，年初至今，標普500指數漲14.4%，創1998年以來上半年漲勢第2高紀錄，那斯達克指數與道瓊指數漲幅均超過12%。歷史經驗統計，自1979年以來，標普500指數在上半年大漲10%以上發生過14次，14次經驗中，有11次下半年續揚，僅3次呈現拉回，續漲機率高達79%，平均漲幅達6.3%。

陳泓睿表示，展望下半年，投資人仍須注意通膨升高、聯準會購債計畫反轉的速度快過預期，以及經濟成長攀峰等風險因素，但在今年強勁企業獲利增長及美國經濟大幅成長信心帶動下，下半年美股仍可望進一步走高，投資人可靈活順勢盤面操作。