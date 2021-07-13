台股開高走低、萬八得而復失 漲33點收17,847點

台股今（13）日開高走低，受惠於資金回流電子族群，護國神山台積電（2330）回到600元之上，指數盤中一度站上「萬八」並刷新歷史新高；不過，獲利了結賣壓出籠，指數轉趨震盪並且一度翻黑，好在尾盤有買單敲進台積電，以上漲14元，收在607元，帶動指數翻紅作收，以上漲33點，收在17,847點，成交量達6,564億元。

在國際股市方面，那斯達克期貨延續漲勢，亞洲股要股市也都呈現上漲，又以港股漲幅最為亮眼，漲逾1.6%，挹注市場信心；而台股受惠於電子資金比重回到5成以上、台積電回神、電動車概念股點火，帶動早盤指數漲逾200點，最高來到18,018點，再度刷新歷史新高紀錄。

午盤過後，逢高獲利了結賣壓出籠，加上貨櫃三雄打入跌停、鋼鐵族群疲軟下，壓抑指數由紅翻黑且回測5日、10日均線，最低來到17,786點。

中小型股也成呈現漲多整理，譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）、信驊（5274）等收跌，櫃買指數開高走低，留下長上影線，以下跌1.23點或0.56%，收在218.09點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前台股基本面仍穩健且未出現轉折，建議仍可分批、伺機布局明年展望較佳的產業，若遇較大修正拉回則可視為買進機會。展望後市，近期內可優先觀察第3季公司法說與展望，中期則可專注上游缺貨及庫存水準、終端電子產品需求，並持續留意拜登美中關係政策與全球疫情變化。