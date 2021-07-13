台積電法說會在即 無懼員工染疫、股價重回600元

晶圓代工龍頭台積電（2300）將於15日舉行法說會公布第2季財報，並說明本季營運展望，今（13）日股價無懼三名員工確診新冠肺炎訊息干擾，大漲超過2%，股價重新站回600元大關。

台積電將在周四（15）日舉行法說會，從第2季營運表現來看，受惠於日商Fuji集中在6月拉貨，6月營收衝至1,484.71億元，月增三成，且創單月歷史新高；累計第2季達到3624.1 億元，季成長近2.7%，微幅高於財測高標。

據台積電預估，第2季營收將介於129億元到132億美元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，季減0.2%至季增2.2%；毛利率49.5%至51.5%，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。

雖然台積電昨日傳出有三名員工確診新冠肺炎，並針對數百名員工進行篩檢，檢測結果將於近日出爐，不過，今日股價並未受到員工確診的訊息干擾，呈現價量齊揚，目前漲幅已超過2%，股價站穩600元之上。

台積電為慎重起見，已採用「三圈」擴大匡列的模式，先框住與確診者密切接觸者，再鎖定相關超過200名員工進行篩檢，隨後又鎖定數百名與確診者同空間者進行篩檢，採取最高規格處理疫情。

台積電預估，上述PCR篩檢作業預計將於這兩日內全數完成，預估數日內即可知道整體篩檢結果。

台積電表示，已針對同仁活動場域加強消毒，此事件將不影響公司營運，後續將持續依規劃執行分組分流及居家辦公，除加強防疫措施，亦持續密切關注疫情發展，並滾動式更新相關應變措施。