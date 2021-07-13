台積電回神 台股再戰「萬八」

台股今（13）日開盤氣勢如虹，台積電（2330）攀升到600元關卡之上，盤中拉抬指數上漲百餘點，大盤指數更突破「萬八」關卡。

台股指數今日開盤不久即衝高到17,999.05點，隨後拉回盤整，約10點左右，買盤再度拉抬，加權指數突破「萬八」點關卡，主要來自台積電等權值股帶動，貨櫃三雄股早盤也呈走揚；今日電子股占大盤成交比重超過五成，買盤資金轉進半導體族群，類股漲幅超過1%，成交占比也達到三成。

分析師表示，當資金不再過度集中貨櫃三雄為主的航運股之後，買盤轉到電子股，因電子股的權值相對較大，所以，也帶動大盤指數走高，尤其台積電站穩600元關卡後，更容易穩住大盤指數後，再向上突破萬八關卡；近期盤面應仍是輪動現象，半導體及電動車相關族群會是資金匯集重點。