台積電回神 台股再戰「萬八」
台股今（13）日開盤氣勢如虹，台積電（2330）攀升到600元關卡之上，盤中拉抬指數上漲百餘點，大盤指數更突破「萬八」關卡。
台股指數今日開盤不久即衝高到17,999.05點，隨後拉回盤整，約10點左右，買盤再度拉抬，加權指數突破「萬八」點關卡，主要來自台積電等權值股帶動，貨櫃三雄股早盤也呈走揚；今日電子股占大盤成交比重超過五成，買盤資金轉進半導體族群，類股漲幅超過1%，成交占比也達到三成。
分析師表示，當資金不再過度集中貨櫃三雄為主的航運股之後，買盤轉到電子股，因電子股的權值相對較大，所以，也帶動大盤指數走高，尤其台積電站穩600元關卡後，更容易穩住大盤指數後，再向上突破萬八關卡；近期盤面應仍是輪動現象，半導體及電動車相關族群會是資金匯集重點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言