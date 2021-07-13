台股攻「萬八」 法人：高息、低波投資策略護身

台股近來強勁上攻，7月突破歷史新高，市場成交量能亦屢屢刷新，在短線獲利了結賣壓增大、籌碼趨於混亂之際，台股近期波動明顯加大；不過，國際景氣邁向復甦，股市中長線仍可望維持多頭。元大投信研究團隊表示，市場震盪之際，投資布局宜採取分散投資策略、不過度集中，在投資組合裡增加採取高股息、低波動的投資標的，以因應股市波動度加大的市場環境，又不錯過日後股市自低檔回升的投資機會，也為自己的投資組合增添股息收益的機會。

元大台灣高息低波ETF（00713）符合上述兩大特色，可考慮納入資產配置中，提升整體投資組合的穩定度，元大台灣高息低波ETF追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數，該指數特性除了以高股利率為重點選股依據外，同時以營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標為遴選標準，可降低賺股息卻賠價差的風險。

該指數布局策略不同於台股加權股價指數有六成權重集中在科技類股，而採取分散投資策略，現階段側重橡膠、鋼鐵、航運、造紙股等原物料股，以及包含金融、食品、貿易百貨股等傳統產業，即便今年以來台股個股快速輪動，臺灣指數公司特選高股息低波動指數截至2021年7月6日，今年以來，指數（含息）報酬表現仍有24.77%，近一年來指數（含息）報酬表現為39.22%。

另一方面，該指數將個股權重上限設定為10%，以降低過度集中單一個股的風險，並將個股波動風險做為決定指數權重的重要依據，故可觀察到該指數在波動風險方面較台股加權股價指數為低。因此，追蹤該指數的元大台灣高息低波ETF可作為當前市場波動升溫下適宜的投資選項，投資人可視自身投資風險屬性，衡量後分批長線佈局。

股神巴菲特（Warren Buffett）在旗下波克夏公司Berkshire Hathaway今年股東大會上表示，隨經濟復甦加速，從許多業務看到通膨現象。最近從許多數據中都可以發現通膨加速的情況，原因包括市場需求回升和供應鏈恢復不及的干擾。在當前全球經濟處在高成長與高通膨的模式下，資金有機會挪移到傳產股與高股息股票，最近也可見到相關類股明顯轉強。因此，投資人可在投資組合中酌量增加相關投資標的，來獲取超額報酬的機會。