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證交所：外資上周賣超台股450億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證券交易所統計，上周外資賣超台股450億元。本報資料照片
台灣證券交易所統計，上周外資賣超台股450億元。本報資料照片

台灣證券交易所統計，上周外資台股集中市場總買進金額4835.02億元，總賣出金額5285.02億元，賣超450億元。

此外，統計自今年年初至7月9日止，外資總買進金額為12兆90.71億元，總賣出金額12兆4888.44億元，累計賣超4797.73億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆1681.06億元，占全體上市股票市值的42.95%，較7月2日的23兆3821.44億元減少2140.38億元。

在個股比較方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為永豐金中鋼開發金；賣超最多的前三名為群創友達陽明

外資 股票 台股 群創 友達 陽明 永豐金 中鋼 開發金

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