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證交所：外資上周賣超台股450億元
台灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場總買進金額4835.02億元，總賣出金額5285.02億元，賣超450億元。
此外，統計自今年年初至7月9日止，外資總買進金額為12兆90.71億元，總賣出金額12兆4888.44億元，累計賣超4797.73億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆1681.06億元，占全體上市股票市值的42.95%，較7月2日的23兆3821.44億元減少2140.38億元。
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