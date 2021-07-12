陽明現增每股價格182元 價差僅7.4%

陽明（2609）今天董事會後公布現增價格，發行張數為16萬張，每股發行價格182元，陽明今收盤時股價為195.5元，現增價格為182元，價差僅7.4%，順利為陽明募進291.2億元。

陽明這次公布的現增價格，寫下航運史上最高的現增價格，目前已表態要認購陽明現增的有台驊（2636），也顯示業界人士持續看好貨櫃輪未來走勢。據了解，台驊評估，海運不只今年好，明年還會好，雖然近期看多、看空的人，但基本面來看，貨櫃輪的高點都還未到。

市場對於海運後市看法分歧，市場都很好奇台驊動態，台驊已經表態要認購陽明一一Ｏ年度現金增資發行新股，日前台驊董事會就曾討論過，根據陽明公布的現增標準揣測發行價格會非常貼近市價，台驊董事會還是通過斥資10億元，授權董事長顏益財來進行參與陽明現增事項。