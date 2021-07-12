外資買超154.66億 晶圓代工雙雄吸引外資買超
台股今（12）日收17,814.33點，三大法人買超149.19億元，尤以外資買超154.66億元最多，買超前十大中，ETF占了4檔，另外，晶圓代工雙雄也吸引外資買超，聯電（2303）高居外資買超個股冠軍，單日買超53,742張。
台股今日以17,843.3點開出，盤中最高達17,947.9點，航運股翻黑，電子股增溫，權王台積電（2330）領軍上攻，終場上漲152.85點，三大法人中僅投信賣超30.94億元，自營商買超（合計）25.47億元。
統計外資買超前十大依序是聯電、國泰台灣5G+、國泰金（2882）、期街口布蘭特正2（00715L）、台積電、元大台灣50（0050）、富邦金（2881）、官田鋼（2017）、萬海（2615）、元大滬深300正2（00637L）等；外資買超冠軍為聯電，另外，台積電也獲外資買超9,217張，終止連賣，投信買超117張，自營商買超890張，合計三大法人買超10,224張。
貨櫃三雄中，萬海收紅，盤中一度亮燈漲停，終場收在287元，上漲12元，股價開高走低，外資買超7,914張，投信賣超1,280張，自營商賣超147張，合計三大法人買超6,487張。
陽明（2609）收在195.5元平盤，外資買超7,063張，投信賣超7,198張，自營商賣超369張，合計三大法人賣超504張；長榮（2603）收183元，下跌4元，外資買超1,758張，投信賣超4,358張，自營商買超1,882張，合計三大法人賣超718張。
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