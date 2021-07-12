操作慣性該改了？一家法人上修長榮、另一家喊區間操作

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）上周股價一度觸礁，但受惠運價強勢，三雄陸續公布的業績優於預期，日前將長榮、陽明目標價雙升至200元的國內投顧樂觀，第3季旺季需求增長，航商獲利進一步攻高，重申長榮「買進」，目標價提高到290元；另一家國內投顧則認為，國際運價續強無疑慮，但考量美國加強監管影響市場信心，下調萬海股淨比至5.5倍，並建議投資人在259-316元區間操作。

投顧法人表示，到7月12日為止，上海出口集裝箱運價指數來到3,923.35點，周漲0.7%，各航線包括美東、美西、地中海及歐洲線都上漲，反映遠洋線迎接旺季，貨櫃需求暴增持續推動運價。

觀察此前6月全球主要港口船舶準班率下滑到23%，相較於正常水準的70-80%明顯偏低，意味碼頭作業效率依舊偏低並持續箝制貨櫃周轉率。在此同時，美國零售商協會預估，5-9月單月全美港口貨櫃進口量將維持200萬TEU以上的高水平，隨著美國疫苗接種率攀升，經濟活動加速復甦，購物增加預期還會增加備貨力度。

法人表示，目前美國零售商庫存仍處歷史低點，補庫存需求可望推升貨載需求續強，第3季運價將持續上漲，尤其遠洋線將出現旺季更旺行情，首選遠洋線航商長榮，今年每股純益（EPS）預期達36.3元，目標價290 元。

另一家投顧法人則表示，萬海公布6月營收179億元，高出市場預期，判斷是5月新增南美線帶動營收多出25億元，而6月中起，萬海再加開美東線，可望挹注7月營收40億元，為此上修第3季預測至656億元，全年EPS也上修至38.3元。

但該法人考量美國總統拜登將簽屬行政命令，對寡占程度高的航運等產業加強監管，雖對運價漲勢影響有限，市場信心卻受到影響，因此將萬海的股淨比從6倍降至5.5倍，建議於259-316元區間操作。