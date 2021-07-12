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台股解析／電子股回溫 法人看好三大族群
台股今（12）日開高大漲，電子股明顯增溫，占大盤成交比重超過4成，航運股則略降至3成以上，資金似有部分轉往電子股布局，法人認為，再強的族群也不可能一直買，市場資金早就逢低布局好的電子股，當看到出量，已是漲勢在發動了，綜合來看，半導體、車用零組件、蘋果概念股三大族群是法人看好的標的。
台股今日以17,843.3點開高，一度拉升至17,947.24點，企圖再往萬八叩關，盤面上，電子股由股王矽力-KY（6415）領軍的千金股、高價股，權王台積電（2330）帶領聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股，及中小型電子股合力發動攻勢，推升大盤攻勢；各類股占大盤成交比重，電子股增達43.3％，航運股略降至33.9%，鋼鐵股則是逾7%，隨著航運類股指數翻黑，大盤漲勢也有收斂。
電子股明顯增溫，證券分析師張陳浩認為，資金早就在電子股低檔時提早卡位布局，畢竟「最大的利空就是高」、「最大的利多就是低」，資金的翹翹板現象也是必然，因此，有不少電子股早就有逢低布局的資金進駐。
他強調，7、8月本來就看好電子股，包括車用零組件、蘋果概念股、DRAM、PA、IC設計股等，都是吸引市場資金卡位布局的標的。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股短線多方趨勢未變，電子股成交比重拉升，航運股則是出現高檔換手，主要是因為航運股漲高，部分資金不再追高，在電子股進入旺季下，開始吸引資金移轉到電子股，尤以股本較小的中小型電子股更為明顯。
簡伯儀指出，看好族群包括半導體、車用零組件、電動車相關、蘋概股、原物料股等，操作上可以逢低買進，強勢股「買黑賣紅」
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