營運有雜音？大摩喊賣力積電、目標價僅58元

繼瑞士信貸和摩根大通相繼喊買力積電（6770），摩根士丹利（大摩）12日報告也正式將力積電納入追蹤，但有別於前兩家外資看好晶圓代工漲價，大摩認為，明年消費型電子需求將出現明顯下滑，直接衝擊力積電的議價能力進而導致毛利率萎縮，因此首次評等僅給「劣於大盤」評級，目標價為58元。

大摩首先指出，力積電營運和記憶體、邏輯半導體的需求高度相關，市場視為成長利多，在其看來，卻是導致力積電獲利大幅波動主因。目前記憶體的營運貢獻約45%，利基型邏輯半導體約30%，後者又有22%來自DDI，9%是CIS，這些都是報價起伏較大的商品型產品，既能大幅推動獲利，也可能讓獲利快速萎縮。

大摩舉例，力積電在此波上升循環，毛利率預估達40%，但前一波的下修循環中，力積電曾在2019年創下僅8%的毛利率，波動程度遠高於同業，是「Beta」（波動）非常高的股票。

相較於其他外資認為，力積電和台積電（2330）、聯電（2303）一樣，都享有代工漲價的利基，大摩認為，力積電更像是景氣循環股，而不具有結構性的成長支撐。該券商尤其不看好明年的消費性電子需求，包括手機、NB都預期較今年下滑，產業供需將因此快速展開再平衡，導致力積電再度失去強勁的議價能力。

此外，大摩表示，力積電因應需求積極擴產，將影響2023-2031年每年平均的資本支出較2018-2022年的水準高出2.8倍，同期折舊也會增加3.4倍，衝擊未來十年的投資回報率。這還不包含擴產初期，需要時間優化良率達到損益平衡，若力積電進一步增資，還可能稀釋獲利成果。

評價來看，大摩也認為，目前力積電的股淨比達3.6倍，相對於DRAM或晶圓同業都高太多，若以2025年股東權益報酬率將回落19%，合理股淨比應為2-3倍。

大摩目前預估力積電2021-2023年每股純益（EPS）為4.2元、5.4元、4.6元，2.9倍股淨比推算的目標價58元。大摩也是開台積電降評第一槍的外資，但看好上游晶圓漲價，日前進一步上修環球晶（6488）及合晶（6182）的目標價。