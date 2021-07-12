快訊

嘉義警打AZ後不適 下半身多處血栓手術2次仍危急

台中太平透天民宅火警 9住戶順利救出1女還抱著愛犬

股王新天價！小摩喊矽力挑戰4,400元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

矽力-KY（6415）受惠中國半導體自製化，股價水漲船高，摩根大通指出，由於矽力產能拉升及快速反應需求的經營策略奏效，在中國晶片市場取得更大份額，未來毛利率可望加速成長，挑戰逾50%高水準，換算2022、2023年每股純益（EPS）可挑戰79元、98元，有大賺十個股本潛力，一口氣將目標價喊上4,400元。

摩根大通也是首家喊矽力挑戰「4」字頭的外資，利多加上台股12日大漲，矽力盤中漲幅擴大逾5%，直奔4,000元大關。

摩根大通表示，矽力受惠中國半導體自製的商機廣為市場熟悉，但目前中國晶片產業供不應求，矽力產能擴大及即時生產的策略囊括更多訂單，甚至和客戶洽談長約，這些利多將大幅推動毛利率，市場對於矽力的毛利率能有多大潛能仍處低估。預測矽力今、明年毛利率將從2022年的48.1%，連續躍進到49.7%、52.5%。

摩根大通指出，現階段電源管理IC（PMIC）最為短缺，是推動矽力的主要動能，自今年下半年起，晶片報價進一步提高、更優化的產品組合以及未來晶片發展的藍圖更加明確，可望讓投資人對矽力的營運感到驚艷，並拉升長期的財務預測，支持股價強勢上漲。

短期來看，摩根大通預估，矽力第2季營收53億元，EPS可達13.3元，較去年同期大增68%，毛利率預估提高到49%。今年市場平均預期，矽力EPS落在50元，摩根大通看好達55.8元，明、後年更上修到79.5元、98.9元。

摩根大通補充，矽力這波上漲以來，本益比已從20多倍拉升到50倍，隨著搶進中國5G、伺服器OEM及電動車的效益逐步發酵，有望支持矽力維持如此高的評價。且明年下半年，矽力可能爭取更多5G手機訂單；目前中國市場的營收貢獻比僅五成，也還有大幅提升空間，均支持矽力股價締造新里程。

矽力 摩根

延伸閱讀

法人觀點／葡萄王今年EPS 估逾9元

萬海奪回航運股王 外資買超16,822張、連二買

台積長線股價 外資喊千元

陽明5月獲利240.35億元 EPS再創新高達3.15元

相關新聞

台灣先生 喊台股衝2萬點

美股三大指數飆新高，有利台股再度挑戰「萬八」（18,000點）大關，外資圈最樂觀的高盛續喊台股拚19,000點目標不變外...

權值股領軍 台股開盤上漲181點

台股今(12)日開盤上漲181點，開盤17,843.3點。

類股進入整理 台股有望重新挑戰高點？

富蘭克林華美投信認為，台股近期一路墊高，航運類股漲多拉回，電子股轉弱，且受美國股市上周三創新高後，上周四回檔修正影響，台...

外資忽多忽空 台股下半年震盪恐加劇

台股上周一度站上一萬八千點的新高，展望下半年的台股投資策略，法人表示，台股的資金動能和類股輪動趨勢都不同於往年，預期下半...

台積15日法說 外資提六問

台積電將於本周四（15日）召開法說會，花旗、美銀等六大外資點名，將關注5G手機需求調整、虛擬貨幣等高速運算需求、5／3奈...

本土投顧台股看到更高點 喊出21,000點

不讓谷月涵喊台股20,000點專美於前，本土投顧也紛紛喊出下半年目標指數。其中以元大投顧喊出上看21,000點，居內外資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。