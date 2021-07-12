股王新天價！小摩喊矽力挑戰4,400元

矽力-KY（6415）受惠中國半導體自製化，股價水漲船高，摩根大通指出，由於矽力產能拉升及快速反應需求的經營策略奏效，在中國晶片市場取得更大份額，未來毛利率可望加速成長，挑戰逾50%高水準，換算2022、2023年每股純益（EPS）可挑戰79元、98元，有大賺十個股本潛力，一口氣將目標價喊上4,400元。

摩根大通也是首家喊矽力挑戰「4」字頭的外資，利多加上台股12日大漲，矽力盤中漲幅擴大逾5%，直奔4,000元大關。

摩根大通表示，矽力受惠中國半導體自製的商機廣為市場熟悉，但目前中國晶片產業供不應求，矽力產能擴大及即時生產的策略囊括更多訂單，甚至和客戶洽談長約，這些利多將大幅推動毛利率，市場對於矽力的毛利率能有多大潛能仍處低估。預測矽力今、明年毛利率將從2022年的48.1%，連續躍進到49.7%、52.5%。

摩根大通指出，現階段電源管理IC（PMIC）最為短缺，是推動矽力的主要動能，自今年下半年起，晶片報價進一步提高、更優化的產品組合以及未來晶片發展的藍圖更加明確，可望讓投資人對矽力的營運感到驚艷，並拉升長期的財務預測，支持股價強勢上漲。

短期來看，摩根大通預估，矽力第2季營收53億元，EPS可達13.3元，較去年同期大增68%，毛利率預估提高到49%。今年市場平均預期，矽力EPS落在50元，摩根大通看好達55.8元，明、後年更上修到79.5元、98.9元。

摩根大通補充，矽力這波上漲以來，本益比已從20多倍拉升到50倍，隨著搶進中國5G、伺服器OEM及電動車的效益逐步發酵，有望支持矽力維持如此高的評價。且明年下半年，矽力可能爭取更多5G手機訂單；目前中國市場的營收貢獻比僅五成，也還有大幅提升空間，均支持矽力股價締造新里程。