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台積電開高領軍 電子股占大盤成交比重逾4成

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）6月營收創歷史新高，本周四法說會將登場，將是下半年半導體產業重要的風向球，市場同時傳出，台積電將擴大成熟製程的28奈米產能，今（12）日股價跳空以595元開出，上漲11元，漲幅1.88%，且帶領權值股上揚，電子股占大盤成交比重一舉增至4成以上。

台積電6月營收1,484.71 億元，月增 32.1%，年增22.8%，創單月歷史新高；第2季累計營收3,721.46億元，季增2.7%，法人預估，第2季每股純益超過5元。

市場傳出，台積電為滿足車用晶片、CMOS影像感測器（CIS）、驅動晶片、網通晶片、射頻元件等客戶需求，規劃擴大28奈米產能，預計未來2~3年，28奈米總產能每月可增10～15萬片。

台積電法說會預計在7月15日召開，除了第2季財報公布，也將釋出第3季展望，另外，台積電將採購疫苗捐贈一事，也在今日一早公告，將捐贈500萬劑BNT給行政院衛生福利部疾病管制署，作為防疫用途，捐贈金額不超過等值約1.75億美元，包含疫苗採購、必要的冷鏈物流及處理服務與保險等。

台積電今日以595元開高，一度拉升至597元，重新站上590元之上，台積電領軍上攻，帶動電子股攻勢，權值股聯電（2303）、聯發科（2454）等股齊漲，電子股占大盤成交比重也增至4成以上。

台積電 電子股

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