ABF三雄高盛喊新天價 股王南電攻「5」字頭

繼滙豐證券喊買CCL三雄，有「PCB超級多頭」稱號的高盛接力把ABF三雄喊上新天價。高盛指出，隨著蘋果新品量產、伺服器及PC擴大採用英特爾和超微新晶片，加上下半年ABF載板進一步漲價，並釋出2022年報價資訊等三利多助攻，ABF三雄南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）評價可望再上，率先上調三雄的目標價為515元、205元及200元。

高盛是最早喊買ABF三雄的指標外資，隨其先前喊出的目標價將陸續「到價」，新報告進一步上修，全面改寫外資圈對ABF三雄最樂觀的預測。

高盛表示，受惠ABF載板需求強勁，近期供應商生產規模快速放大，報價漲勢更是超出預期，包括南電、欣興、景碩將公布的第2季財報將全面超標，三家每股純益（EPS）預期達到3.55元、1.45元、1.92元，皆遠遠高於市場預估的2.96元、1.09元及1.09元。下半年三利多強攻，還會激勵三雄奔高。

這三利多首先是蘋果新品量產，高盛表示，受惠iPhone 13 AIP裝置增加，直接挹注欣興、景碩，Apple Watch推動SIP需求，有利南電表現，另外是蘋果自製M1／M1X／M2晶片都由欣興生產，伴隨BT載板也跟進ABF載板掀起漲勢，三雄下半年營運值得期待。

其次英特爾及超微新晶片推陳出新，伺服器和PC市場的需求可觀，高盛列舉，包括英特爾Whitley、超微Milan server CPU，緊接著2022年英特爾Eagle Stream和超微Genova server CPU搶市，還有英特爾Alder Lake、Meteor Lake，以及超微的Ryzen 5000系列PC CPU、Ryzen 7000系列PC CPU接力問市，有望為ABF載板帶來源源不絕的擴產需要。

部分投資人擔憂，居家辦公需求可能在後疫情時代減退，高盛對此表示，即使假設2021-2023年每年伺服器和PC出貨都呈平滑成長，同期對PC CPU ABF的消耗量仍會增加20%、37%、25%，整體伺服器CPU ABF的耗量也會增加18%、38%、48%，因此不必擔心趨勢反轉會對載板需求帶來衝擊。

第三是蘋果新品、新晶片量產及5G基地台和交換器的需求帶動，高盛認為，下半年ABF載板勢必還會漲價，南電、欣興及景碩第3季ASP可望因此季增5%、5%、3%，第4季再成長3%、5%、3%。

反應市場更強勁的需求，高盛將南電2021-2023年EPS預測上修到13.8元、21元、30元，欣興上調到6.9元、8.5元、11元，景碩則上調到6.7元、9.5元、13元，目標價跟進上修。