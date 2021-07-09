股王、股后及貨櫃三雄落難 台股跌204點收17,661點

台股今(9)日再度因貨櫃三雄股震盪而隨之大幅起伏，權值電子股也不給力之下，終場下跌204.6點以17,661.48點收盤，成交量 5,428.11億元；本周大盤指數較上周五(2日)下跌48.67點，終止周線連七紅。

今日盤面上的航運股仍吸金超過四成，不過，長榮（2603）股價屢屢跌停而削弱貨櫃三雄股價表現，也造成航運股無法擔綱多頭指標類股。

權值電子股表現也不佳，台積電（2330）下跌4元收584元拉低大盤指數之外，股后大立光（3008）跌破3千元關卡，股王矽力-KY（6415）下挫超過5.7%，也對大盤指數造成負面影響。

股市分析師表示，接下來將觀察國際股市走勢，以及貨櫃三雄籌碼何時可沉澱，至於電子股族群能否出現多頭指標類股也將是影響台股走勢的重要關鍵。