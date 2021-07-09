聽新聞
test
0:00 / 0:00
股王、股后及貨櫃三雄落難 台股跌204點收17,661點
台股今(9)日再度因貨櫃三雄股震盪而隨之大幅起伏，權值電子股也不給力之下，終場下跌204.6點以17,661.48點收盤，成交量 5,428.11億元；本周大盤指數較上周五(2日)下跌48.67點，終止周線連七紅。
今日盤面上的航運股仍吸金超過四成，不過，長榮（2603）股價屢屢跌停而削弱貨櫃三雄股價表現，也造成航運股無法擔綱多頭指標類股。
權值電子股表現也不佳，台積電（2330）下跌4元收584元拉低大盤指數之外，股后大立光（3008）跌破3千元關卡，股王矽力-KY（6415）下挫超過5.7%，也對大盤指數造成負面影響。
股市分析師表示，接下來將觀察國際股市走勢，以及貨櫃三雄籌碼何時可沉澱，至於電子股族群能否出現多頭指標類股也將是影響台股走勢的重要關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言