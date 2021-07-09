國泰台灣高股息基金績效奪冠 年化配息率達6.14%

由於新冠肺炎變種病例增加，恐慌指數飆升，資金流入美債避險，銀行股、晶片股最受影響，美股收黑，不確定性增加。即使台灣疫情稍有降溫，但台股在類股輪動下，盤中震幅大，目前航運、傳產族群仍為市場資金焦點，而隨著科技股旺季需求來臨，電子股表現有望逐步加溫。法人表示，台股正處高檔震盪，投資人增加布局高股息基金，有股息作為下檔保護，是進可攻退可守的最佳投資工具。

隨著第3季股東會、法說會與財報陸續登場，可望釋出正面訊息，資金有望逐漸回流至電子族群，且台股均線目前呈多頭排列，成交量能溫和擴大，有利指數持續震盪創高，亦帶動台股基金績效表現強勁。隨時序進入7月，正是除權息旺季，投資人也開始關注高殖利率股，高股息基金成為投資亮點。觀察近期台股高股息基金表現，國泰台灣高股息基金是一馬當先，今年截至6月底，國泰台灣高股息基金_不配息Ａ投資報酬率達42.85%，配息B的投資報酬率也有40.23%，衝勁十足，且遠遠勝過加權指數今年以來21.27%的漲幅。

國泰投信指出，國泰台灣高股息基金均衡配置於電子、金融及傳產類股，電子類股持股比重約5成，傳產比重約3成，主要布局以基本面佳之半導體類股，及貨櫃航運為首的傳產漲價股為主，能掌握台股類股輪動投資機會，且同時聚焦優質高息股，每月提供穩健現金流給投資人。

自去年7月成立以來，國泰台灣高股息基金_配息Ｂ每月收益分配的年化配息率約3~4%，且若淨值達標，每半年提供加碼紅利配發資本利得，目前已經連續2次達標，今年6月底月月配加半年配，年化配息率達6.14%，在低利環境下極具吸引力。

法人表示，由於台股目前維持類股輪動快速、高檔震盪的格局，投資難度提高，投資人可以透過產業均衡配置的國泰台灣高股息基金來布局，進攻與防守同時兼顧，適合投資人長線布局、穩健投資。