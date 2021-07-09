快訊

直播／微解封各縣市不同調？指揮中心下午2時記者會

殺死海地總統的「美國人」？被俘的海裔美籍刺客與傭兵

國泰台灣高股息基金績效奪冠 年化配息率達6.14%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
今年以來績效打敗大盤的台股高股息基金。資料來源：CMoney
今年以來績效打敗大盤的台股高股息基金。資料來源：CMoney

由於新冠肺炎變種病例增加，恐慌指數飆升，資金流入美債避險，銀行股、晶片股最受影響，美股收黑，不確定性增加。即使台灣疫情稍有降溫，但台股在類股輪動下，盤中震幅大，目前航運、傳產族群仍為市場資金焦點，而隨著科技股旺季需求來臨，電子股表現有望逐步加溫。法人表示，台股正處高檔震盪，投資人增加布局高股息基金，有股息作為下檔保護，是進可攻退可守的最佳投資工具。

隨著第3季股東會、法說會與財報陸續登場，可望釋出正面訊息，資金有望逐漸回流至電子族群，且台股均線目前呈多頭排列，成交量能溫和擴大，有利指數持續震盪創高，亦帶動台股基金績效表現強勁。隨時序進入7月，正是除權息旺季，投資人也開始關注高殖利率股，高股息基金成為投資亮點。觀察近期台股高股息基金表現，國泰台灣高股息基金是一馬當先，今年截至6月底，國泰台灣高股息基金_不配息Ａ投資報酬率達42.85%，配息B的投資報酬率也有40.23%，衝勁十足，且遠遠勝過加權指數今年以來21.27%的漲幅。

國泰投信指出，國泰台灣高股息基金均衡配置於電子、金融及傳產類股，電子類股持股比重約5成，傳產比重約3成，主要布局以基本面佳之半導體類股，及貨櫃航運為首的傳產漲價股為主，能掌握台股類股輪動投資機會，且同時聚焦優質高息股，每月提供穩健現金流給投資人。

自去年7月成立以來，國泰台灣高股息基金_配息Ｂ每月收益分配的年化配息率約3~4%，且若淨值達標，每半年提供加碼紅利配發資本利得，目前已經連續2次達標，今年6月底月月配加半年配，年化配息率達6.14%，在低利環境下極具吸引力。

法人表示，由於台股目前維持類股輪動快速、高檔震盪的格局，投資難度提高，投資人可以透過產業均衡配置的國泰台灣高股息基金來布局，進攻與防守同時兼顧，適合投資人長線布局、穩健投資。

高股息 台股 科技股

延伸閱讀

美股全面收黑 台股居高思危

台積電ADR微跌0.32% 較台股溢價率超過12%

台股爆量 當沖占比衝五成

中信推小資高價30 ETF

相關新聞

股王、股后及貨櫃三雄落難 台股跌204點收17,661點

台股今(9)日再度因貨櫃三雄股震盪而隨之大幅起伏，權值電子股也不給力之下，終場下跌204.6點以17,661.48點收盤...

股市漲出「史詩級泡沫」！距離崩盤不遠了？謝金河提「兩大觀察重點」

今年以來，人稱「價值型投資大師」的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham），數度示警，稱屢創新高的美股，已成「史詩級泡沫」，恐有崩盤疑慮。

台股早盤跌逾200點 長榮開盤跌停

台股今(9)日開盤下跌87點，開盤指數17,778.12點，早盤一度跌逾200點。長榮（2603）開盤跌停。

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

三級警戒延長，中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起「微解封」，但全台各縣市「微解封」做法卻不一，使得「微解封概念股」股價...

台股第一家！永豐金證券開辦美股定期定額經紀業務

在投資人引頸企昐下，永豐金證券宣布領先同業，自即日起，開辦美股定期定額經紀業務，並提供存股庫存獨立績效管理，最低申購金額...

拜登想管運價嚇趴航運股 但長榮第二盤打開跌停

美國總統拜登傳出將出手壓運價，消息影響今（9）日航運股開低，長榮（2603）重挫至跌停187元開出，陽明（2609）、萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。