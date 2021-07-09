iPhone新機拉貨增溫 外資首評喊買台光電

蘋果iPhone新機拉貨增溫，亞系外資首度將台光電（2383）納入追蹤個股，預估今年至後年每股純益分別為15.8元、19.8元、22.9元，決定給予買進評等，目標價上看270元。

亞系外資表示，台光電是台灣第二大銅箔基板製造商，具看好將可受惠今年iPhone新機增溫及明年設計變更等效益，台光電除了是蘋果iPhone供應鏈，也具有英特爾概念，開始增加對英特爾Whitley服務器的供應。

台光電6月營收33.85億元，年增65.5%，月增5%，連續兩個月創歷史新高；合計第二季營收95.57億元，創單季歷史新高；累計今年前六月營收175.61億元，年增43.83％，創歷年同期新高；在市場提前搶料下，訂單滿載到8月，第3季進入傳產旺季。

台股今（9）日重挫，台光電以220.5元開高，一度拉升至228.5元，雖曾一度小翻黑，但盤中力守紅盤。