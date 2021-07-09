快訊

海地總統遇刺案涉至少28人 11人在我駐海地使館被捕

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

CCL商機大 滙豐喊買台燿、聯茂、台光電

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
CCL是PCB關鍵材料，商機看好。報系資料照
CCL是PCB關鍵材料，商機看好。報系資料照

滙豐證券擴大追蹤台股的「三五族」供應鏈後，最新目光瞄準CCL概念股，看好在全球5G、物聯網及電動車蓬勃發展下，CCL的需求不僅與日俱增，複雜化的設計更將帶動廠商毛利成長，未來三年市場規模複合成長率可達11%，一口氣將台灣的台燿（6274）、聯茂（6213）及台光電（2383）三雄全數納入追蹤並評等買進，目標價為140元、190元、270元。

滙豐表示，由於5G、電動車等應用對於傳輸速度的要求更高，CCL的需求快速成長之際，對於設計的複雜度更大大提高，未來三年市場規模將複合成長11%，遠高於PCB市場的6%，使上游CCL供應鏈更具備投資吸引力。

以電動車為例，車中配備的CCL內容價值比柴油車多一倍，5G裝置也有類似趨勢，並陸續反映在廠商獲利。

滙豐表示，近期CCL廠營運還未完全體現龐大的商機，一大因素是上游樹酯、玻璃纖維和銅價均大幅上漲，但這些報價漲勢可望逐步緩和，特別是該團隊預期銅價進一步走跌，因此CCL廠的毛利率和獲利有望快速提升。

其中，台燿搶攻5G高頻CCL，滙豐認為，在近期主要市場的5G需求調整後，下半年將有新一波拉貨，而台燿的高頻CCL極具競爭力，台灣還少有供應商切入此一區塊，未來這類產品也值得期待更多突破，有利台燿獲利加速走升。

聯茂主攻5G基地台和伺服器CCL，今年伺服器復甦態勢明顯，滙豐看好，下半年資料中心及伺服器需求增加，聯茂受惠大，且在優異的產品組合下，聯茂2017-2020年毛利率已大幅成長，堪稱台灣CCL廠中，毛利率表現最優異的指標。預估聯茂今、明年EPS可提升到11元、14元，均較市場財測高出一成。

至於台光電下半年起，將受惠iPhone拉貨展現旺季動能，滙豐預估，今年iPhone出貨量成長8%，台光電身為主要CCL供應商，無疑受惠可觀。

與此同時，台光電在交換器和伺服器CPU也有不小市占，積極打入ODM和OEM廠，帶動400G交換器出貨有快於預期的表現，明年第2季起並將針對英特爾Whitley和Eagle Stream出貨，今、明年EPS預估15元、19元。

台光電 5G 聯茂 台燿

延伸閱讀

發現電動車軟體問題　Porsche Taycan將進行車輛召回

福斯賣超跑Bugatti股權　「Bugatti-Rimac」新公司預定第四季正式成立！

智慧手機後的下個榮景—電動車

電動車來勢洶洶 貫穿下半年投資主軸？

相關新聞

股市漲出「史詩級泡沫」！距離崩盤不遠了？謝金河提「兩大觀察重點」

今年以來，人稱「價值型投資大師」的資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham），數度示警，稱屢創新高的美股，已成「史詩級泡沫」，恐有崩盤疑慮。

台股早盤跌逾200點 長榮開盤跌停

台股今(9)日開盤下跌87點，開盤指數17,778.12點，早盤一度跌逾200點。長榮（2603）開盤跌停。

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

三級警戒延長，中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起「微解封」，但全台各縣市「微解封」做法卻不一，使得「微解封概念股」股價...

台股第一家！永豐金證券開辦美股定期定額經紀業務

在投資人引頸企昐下，永豐金證券宣布領先同業，自即日起，開辦美股定期定額經紀業務，並提供存股庫存獨立績效管理，最低申購金額...

拜登想管運價嚇趴航運股 但長榮第二盤打開跌停

美國總統拜登傳出將出手壓運價，消息影響今（9）日航運股開低，長榮（2603）重挫至跌停187元開出，陽明（2609）、萬...

台股爆量 當沖占比衝五成

台股昨（8）日在主要亞股中的表現是萬綠叢中一點紅，因蘋果股價創高帶動蘋概中小電子股轉強，同時貨櫃三雄重新啟航，但盤中震幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。