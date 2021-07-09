CCL商機大 滙豐喊買台燿、聯茂、台光電

滙豐證券擴大追蹤台股的「三五族」供應鏈後，最新目光瞄準CCL概念股，看好在全球5G、物聯網及電動車蓬勃發展下，CCL的需求不僅與日俱增，複雜化的設計更將帶動廠商毛利成長，未來三年市場規模複合成長率可達11%，一口氣將台灣的台燿（6274）、聯茂（6213）及台光電（2383）三雄全數納入追蹤並評等買進，目標價為140元、190元、270元。

滙豐表示，由於5G、電動車等應用對於傳輸速度的要求更高，CCL的需求快速成長之際，對於設計的複雜度更大大提高，未來三年市場規模將複合成長11%，遠高於PCB市場的6%，使上游CCL供應鏈更具備投資吸引力。

以電動車為例，車中配備的CCL內容價值比柴油車多一倍，5G裝置也有類似趨勢，並陸續反映在廠商獲利。

滙豐表示，近期CCL廠營運還未完全體現龐大的商機，一大因素是上游樹酯、玻璃纖維和銅價均大幅上漲，但這些報價漲勢可望逐步緩和，特別是該團隊預期銅價進一步走跌，因此CCL廠的毛利率和獲利有望快速提升。

其中，台燿搶攻5G高頻CCL，滙豐認為，在近期主要市場的5G需求調整後，下半年將有新一波拉貨，而台燿的高頻CCL極具競爭力，台灣還少有供應商切入此一區塊，未來這類產品也值得期待更多突破，有利台燿獲利加速走升。

聯茂主攻5G基地台和伺服器CCL，今年伺服器復甦態勢明顯，滙豐看好，下半年資料中心及伺服器需求增加，聯茂受惠大，且在優異的產品組合下，聯茂2017-2020年毛利率已大幅成長，堪稱台灣CCL廠中，毛利率表現最優異的指標。預估聯茂今、明年EPS可提升到11元、14元，均較市場財測高出一成。

至於台光電下半年起，將受惠iPhone拉貨展現旺季動能，滙豐預估，今年iPhone出貨量成長8%，台光電身為主要CCL供應商，無疑受惠可觀。

與此同時，台光電在交換器和伺服器CPU也有不小市占，積極打入ODM和OEM廠，帶動400G交換器出貨有快於預期的表現，明年第2季起並將針對英特爾Whitley和Eagle Stream出貨，今、明年EPS預估15元、19元。