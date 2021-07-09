CCL商機大 滙豐喊買台燿、聯茂、台光電
滙豐證券擴大追蹤台股的「三五族」供應鏈後，最新目光瞄準CCL概念股，看好在全球5G、物聯網及電動車蓬勃發展下，CCL的需求不僅與日俱增，複雜化的設計更將帶動廠商毛利成長，未來三年市場規模複合成長率可達11%，一口氣將台灣的台燿（6274）、聯茂（6213）及台光電（2383）三雄全數納入追蹤並評等買進，目標價為140元、190元、270元。
滙豐表示，由於5G、電動車等應用對於傳輸速度的要求更高，CCL的需求快速成長之際，對於設計的複雜度更大大提高，未來三年市場規模將複合成長11%，遠高於PCB市場的6%，使上游CCL供應鏈更具備投資吸引力。
以電動車為例，車中配備的CCL內容價值比柴油車多一倍，5G裝置也有類似趨勢，並陸續反映在廠商獲利。
滙豐表示，近期CCL廠營運還未完全體現龐大的商機，一大因素是上游樹酯、玻璃纖維和銅價均大幅上漲，但這些報價漲勢可望逐步緩和，特別是該團隊預期銅價進一步走跌，因此CCL廠的毛利率和獲利有望快速提升。
其中，台燿搶攻5G高頻CCL，滙豐認為，在近期主要市場的5G需求調整後，下半年將有新一波拉貨，而台燿的高頻CCL極具競爭力，台灣還少有供應商切入此一區塊，未來這類產品也值得期待更多突破，有利台燿獲利加速走升。
聯茂主攻5G基地台和伺服器CCL，今年伺服器復甦態勢明顯，滙豐看好，下半年資料中心及伺服器需求增加，聯茂受惠大，且在優異的產品組合下，聯茂2017-2020年毛利率已大幅成長，堪稱台灣CCL廠中，毛利率表現最優異的指標。預估聯茂今、明年EPS可提升到11元、14元，均較市場財測高出一成。
至於台光電下半年起，將受惠iPhone拉貨展現旺季動能，滙豐預估，今年iPhone出貨量成長8%，台光電身為主要CCL供應商，無疑受惠可觀。
與此同時，台光電在交換器和伺服器CPU也有不小市占，積極打入ODM和OEM廠，帶動400G交換器出貨有快於預期的表現，明年第2季起並將針對英特爾Whitley和Eagle Stream出貨，今、明年EPS預估15元、19元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言