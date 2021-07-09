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華邦電6月及Q2營收雙創新高 盤中股價逆勢上揚

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）6月合併營收為87.22億元、第2季合併營收為252.33億元，6月及第2季營收雙雙再創下歷史新高表現，由於市場看好該公司第2季毛利率也可望續攀升，第2季單季獲利樂觀之下，今（9）日台股指數重挫逾200點下，該股強勢逆勢上漲。

今日台股受到美國指數重挫影響，早盤台股集中市場指數一度重挫逾200點，但華邦電在基本面看好，不僅第2季獲利樂觀，市場法人也持續看好該公司下半年營運展望下，今日該股股價維持逆勢上漲表現，盤中股價上漲2%至4%，在今日台股一片慘綠中，表現相對強勢。

華邦電6月合併營收為87.22億元，較上個月增加6.28%，也較去年同期大幅增加111.16%。累計今年第2季合併營收為252.33億元，較今年第1季營收213.25億元成長18.32%，也較去年同期大幅成長97.87%。

華邦電累計今年上半年合併營收為465.60億元，較去年同期增加91.59%。

目前記憶體市況仍維持熱絡，且利基型記憶體產品、舊款的DDR3系列等，市場需求動能仍明顯大於供給，因此，華邦電近期營收仍持續攀升，第2季整體營收表現符合市場預期，再度創下單季合併營收的歷史新高水準。

營收 華邦電 台股指數

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