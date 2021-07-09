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大立光法說會多空戰 花旗上修目標價、大和降評

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照

大立光（3008）法說會多空訊息紛陳，外資圈更新的看法也好壞不一，日前才砍價大立光的花旗環球證券，基於大立光搶攻車用鏡頭且VCM長線動能樂觀，再度將目標價上調到4,240元，但大和資本認為，大立光受到終端需求減弱，加上競爭壓力衝擊，近期受惠鏡頭升級的趨勢恐低於預期，為此降評至「優於大盤」，目標價4,000元下調到3,400元。

另外，野村重申大立光「買進」，目標價3,625元，摩根士丹利維持「中立」，目標價3,388元。

花旗表示，大立光第2季毛利率符合預期，但匯損遠高於預測，上一季獲利對比該券商和市場平均預測差距達22%、33%。第3季鏡頭升級的看法也趨向保守，管理層判斷低階鏡頭的需求較佳，高階因為終端需求調整，多數客戶保持觀望；透露旺季營運可能低於預期。

但花旗認為，大立光對車用鏡頭、VCM長線動能樂觀，有利明後年反彈，具體而言，又可歸納出四項利多，包括車用鏡頭持續向一家大客戶出貨，超廣角鏡iPhone搭載VCM，今年底和第4季將分別增加8P、7P訂單，以及AR／VR客戶尋求規格更小的高畫素鏡頭方案，可望帶動相關鏡頭升級。

花旗5日才把大立光目標價從4,090元砍至3,650元，最新報告又上調到4,240元，維持「買進」。

野村也彙整大立光營運的三個潛能，包括2022下半年的新款iPhone主鏡頭，規劃搭載較大規格的感測器，有機會帶動安著手機跟進；中國手機鏡頭在近期的升級有限，後續品牌廠可望做更多升級來推升形象；另外是下半年晶片短缺和上游成本漲價的壓力若順利緩解，品牌廠預期增加鏡頭升級的投入。

至於大和也肯定大立光強化更有潛力的車用和VCM布局，但考量今年旺季整體手機的鏡頭升級不大，iPhone訂單又被瓜分，下半年成長力道不如往年，因此評等自「買進」降為「優於大盤」，調降大立光的獲利及預估本益比為18倍。

手機鏡頭 大立光 法說會

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