快訊

微解封民眾搶訂房 武陵、福壽山農場暑假假日訂房全滿

中央指引難做到 侯友宜：新北餐飲不開放內用 仍採外帶

拜登想管運價嚇趴航運股 但長榮第二盤打開跌停

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
美國總統拜登傳出將出手壓運價，消息影響今（9）日航運股開低。示意圖／聯合報系資料照
美國總統拜登傳出將出手壓運價，消息影響今（9）日航運股開低。示意圖／聯合報系資料照

美國總統拜登傳出將出手壓運價，消息影響今（9）日航運股開低，長榮（2603）重挫至跌停187元開出，陽明（2609）、萬海（2615）也是大跌開出，但是長榮在第二盤就打開跌停，股價回至199.5元，跌幅收斂至3.85%。

外電報導指出，根據知情人士透露，因產業整併導致價格飆升至不合理程度，美國總統拜登將要求監管機構促進海運和鐵路業競爭，拜登政府將發布行政命令，降低美國企業運輸成本。

拜登擬出手管運價，消息衝擊今日貨櫃三雄齊開低，尤以長榮重挫至跌停開出，但第二盤就打開；萬海早盤以290元開低，一度下滑至282.5元，但早盤跌幅收斂，一度翻紅至306.5元，盤中跌幅1.64%。

陽明以207元開低，一度下滑至201元，早盤也一度翻紅至219元，盤中跌幅收至1.38%。

拜登 長榮

延伸閱讀

拜登想壓？上海到洛杉磯貨櫃運費年漲229%到近1萬美元

推文現台灣國旗 白宮：團隊無心之過美國政策未變

美高收債 Q3行情看升

全民權證／元大台灣50 二檔俏

相關新聞

台股早盤跌逾200點 長榮開盤跌停

台股今(9)日開盤下跌87點，開盤指數17,778.12點，早盤一度跌逾200點。長榮（2603）開盤跌停。

拜登想管運價嚇趴航運股 但長榮第二盤打開跌停

美國總統拜登傳出將出手壓運價，消息影響今（9）日航運股開低，長榮（2603）重挫至跌停187元開出，陽明（2609）、萬...

台股爆量 當沖占比衝五成

台股昨（8）日在主要亞股中的表現是萬綠叢中一點紅，因蘋果股價創高帶動蘋概中小電子股轉強，同時貨櫃三雄重新啟航，但盤中震幅...

疫情重災區 觀光股營收崩跌

疫情海嘯第一排的觀光股陸續公告上月營收，多數公司創下史上新低，由目前已公告6月營收的十檔觀光股來看，月營收年減幅多數高達...

航運三雄股價奇航 黑翻紅

貨櫃三雄股價昨（8）日大震盪，長榮、陽明、萬海同步收紅；萬海終止連四天下跌，強攻漲停價304元收市，重返300元大關，並...

小摩 : 聯發科目標價上看1,200

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出，聯發科（2454）預計第4季發表的5G旗艦晶片天璣2000，性能超乎預期，不亞於高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。