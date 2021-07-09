拜登想管運價嚇趴航運股 但長榮第二盤打開跌停
美國總統拜登傳出將出手壓運價，消息影響今（9）日航運股開低，長榮（2603）重挫至跌停187元開出，陽明（2609）、萬海（2615）也是大跌開出，但是長榮在第二盤就打開跌停，股價回至199.5元，跌幅收斂至3.85%。
外電報導指出，根據知情人士透露，因產業整併導致價格飆升至不合理程度，美國總統拜登將要求監管機構促進海運和鐵路業競爭，拜登政府將發布行政命令，降低美國企業運輸成本。
拜登擬出手管運價，消息衝擊今日貨櫃三雄齊開低，尤以長榮重挫至跌停開出，但第二盤就打開；萬海早盤以290元開低，一度下滑至282.5元，但早盤跌幅收斂，一度翻紅至306.5元，盤中跌幅1.64%。
陽明以207元開低，一度下滑至201元，早盤也一度翻紅至219元，盤中跌幅收至1.38%。
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