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台股早盤跌逾200點 長榮開盤跌停

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台股早盤跌逾200點 長榮開盤跌停

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照（記者葉信菉攝影）
台股示意圖。聯合報系資料照（記者葉信菉攝影）

台股今(9)日開盤下跌87點，開盤指數17,778.12點，早盤一度跌逾200點。長榮（2603）開盤跌停。

第一金投顧表示，美股在頻創新高後，出現高檔修正，需留意對台股影響性，台股在萬八點關前高檔震盪，航運股今年以來漲多，位階較高之下，電子能否隨著旺季及新品效應帶動接棒噴出，將是指數能否衝破萬八點關鍵；盤面亮點可留意低基期、成長性明確的電子股，例如，IC 設計、PCB、面板、汽車電子，以及報價持續上揚的傳產類股，有拉回再擇機逢低布局。

目前台股聚焦下半年電子旺季、2022 年持續成長趨勢、第2季財報及6月營收等基本面選股，本周陸續公告上市櫃公司 6 月營收，6 月創新高的 IC 設計股展現其強勢營運動能，可持續留意 7 月持續創高的機會，時序進入電子旺季，以及重量級法說會公布第2季財報，皆可觀察資金是否逐漸回流電子，傳產方面，航運、陶玻、鋼鐵、塑化等仍是人氣所在。

第一金投顧說，美股持續走多頭軌道，大盤整理後有望持續攻高，可挑選產業前景佳、營收展望優者逢低布局，盤面熱絡的鋼鐵、航運各種報價維持高檔，在報價停止上漲以前，不預設高點，但需留意漲多拉回風險。景氣仍維持擴張階段下，盤勢仍可偏多看待，選股由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須控制好持股水位與風險。

台股 營收 財報

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