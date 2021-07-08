傳統旺季到 電子零組件族群強強滾

台股在18,000點關前震盪換手，電子、傳產維持良性輪動格局，其中，印刷電路板、連接器等電子零組件族群因進入傳統旺季，8日吸引買盤點火，金像電（2368）等相關個股強強滾，匯聚盤面多頭人氣。

受制於高檔追價力道有限，以及三大法人連二日站在賣方，台股8日一度回測10日線，所幸鋼鐵人、航海王接連轉強拉抬，指數收小紅，力守5日線17,851點支撐，盤面上漲家數約六成，電子次族群以IC 設計、電子零組件，電動車概念股走勢相對穩健。

印刷電路板（PCB）方面，金像電步入第3季傳統旺季，包括筆電、伺服器、網通等需求持續強勁，股價延續波段漲勢，終場大漲8.9%收77.9元，改寫近22年來新高，至於8日除息1.5元的華通，受惠手機主板開始放量，HDI、類載板等需求提升，早盤強拉完成填息。

ABF載板大廠欣興6月營收攀升至80.2億元，月增2.0%，年增8.7%，創單月歷史新高紀錄，外資看好產業供應吃緊將延續到2024年，並認為股價有補漲空間，盤中一度強漲逾9%，終場漲2.9%收141元，締造掛牌後歷史天價。

鋁質電容上游鋁箔供應吃緊，鋁箔廠立敦產能滿載，6月營收衝上3.5億元新高水準，激勵股價續揚至45.6元，創波段新高；宏致、瀚荃、鉅祥等連接器、沖壓件廠因評價不高，籌碼相對穩定，吸引特定買盤進場拉抬，股價強勢演出。

大型本國投顧認為，台股漲多修正乖離，但目前月線扣抵仍處低位，提供下檔強勁支撐力道，隨個股高低位階轉換，短線指數波動加劇，須留意強勢股追價風險，可採取逢低承接方式並追蹤法人布局動向，掌握下半年主流股波段漲勢。