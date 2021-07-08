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下半年美股投資 富蘭克林：五大主題與四大趨勢

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
下半年美股投資主軸。圖／富蘭克林坦伯頓基金集團提供
下半年美股投資主軸。圖／富蘭克林坦伯頓基金集團提供

在疫苗施打、經濟重啟等樂觀預期帶動下，2021年以來全球股市多頭氣勢如虹，但同時也面臨成長與價值風格輪動、通貨再膨脹及法令監管風險等挑戰。展望下半年的美國股市投資策略，富蘭克林坦伯頓基金集團指出，投資人可聚焦五大創新主題與四大新興趨勢。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，樂觀看待美國經濟前景，預期到2022年美國經濟均可望以高於趨勢的速度成長。隨著去年被壓抑的需求釋放，消費者支出加速，就業市場及企業獲利改善，美國房屋市場非常強勁，由於房屋市場對經濟而言可帶來可觀的乘數效應，對於美國經濟以及美國股市相當有利。

針對拜登政策提案，預期最終將會有基礎建設計畫推出，範圍不僅限於橋梁、道路及機場等傳統基礎建設，還有一大部分支出將集中在科技、寬頻、5G、網路安全，可望成為政府主導基礎建設計畫的受惠者。儘管企業稅提高將對企業獲利造成一些不利影響，但程度將是可控的。

包爾指出，目前美國股市評價已接近公平價值，預期投資人的焦點將重新回到企業的品質及獲利的可持續性，持續看好五大創新主題，包括數位轉型、金融科技和支付、醫療創新、雲端運算以及5G，這些是跳脫景氣循環及宏觀背景，屬於結構性成長的重大投資主題，身處更為數位化的世界，科技的影響性擴及各行各業。

除此之外，也從四大新興趨勢挖掘到投資機會，一是消費者喜好的轉變，消費者購買、銷售及生活的選擇更為多元，可以居家運動、娛樂、看診，可能造成這些產業重新洗牌。二是新興醫療領域，生技、基因組學未來都充滿希望。第三在工業方面，供應鏈重回美國為關注焦點，新冠疫情突顯出許多產業供應鏈的弱點，預期未來數年將看到許多製造及供應鏈回流美國。第四個新興趨勢是去城市化（De-Urbanisation），千禧世代是美國人口最多的一代，他們從城市轉移到郊區的生活方式，預估將在未來5年發生。

整體而言，放眼未來數年，始於科技產業的數位革命正擴展至科技以外的領域，數位轉型是長期結構成長趨勢，將扮演未來數年股市回報的重要驅動力。

美國經濟

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