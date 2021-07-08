MA需求高漲 汎銓6月、上半年營收締新猷

半導體材料分析廠汎銓（6830)今（8）日公布2021年6月營收1.28億元，月增7.3％、年增24.0％；累計2021年上半年營收新台幣6.67億元，較去年同期成長32.46％。6月、上半年營收皆續創公司歷年同期營收新高。

汎銓表示，6月及上半年營收優異，主要受惠兩岸半導體上、中、下游產業的客戶持續推進先進製程升級、擴大第三代半導體材料的研發技術投入，創造汎銓的材料分析(MA)服務訂單與業績皆明顯較以往增加。

但因疫情三級警戒限制，各產業客群皆配合政府政策進行分艙分流制度，使6月營收月增率的幅度比公司預期略有減緩。

不過，隨竹北台元營運據點陸續引進最新的各項分析設備到位，吸引客戶前來委案，加上汎銓整體故障分析(FA)市佔率也不斷提升，挹注公司未來營收、獲利有機會續創佳績。

汎銓看好5G、AI、IoT、高效能運算、車用等應用需求增加，第三代半導體成為全球高科技產業最火熱且積極發展的先進技術，不只是中國持續追求，歐洲、美國、台灣、韓國等各大知名半導體、材料商、設備商等都積極結盟合作，搶攻市場龐大商機。