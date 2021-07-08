研華今除息 盤中完成填息

工業電腦廠研華（2395）今（8）日進行除權息，派發現金股利7.1元，以股價最高點347.5元計算，盤中已達成填息，展望未來，研華指出，訂單需求仍保持強勁。儘管缺料問題仍然存在，但預期下半年有機會獲得紓緩，整體的營運動能，將逐季轉強。

研華今日進行除權息交易，董事會決議配息7.1元，除息參考價為340元，今日股價開低走高，盤中最高價為347.5元，首日即達成填息，研華今日收在344.5元，上漲4.5元、漲幅1.32%。

研華今年6月營收50.47億元，月增12.5%、年減1.5%，但仍寫下單月營收歷史次高紀錄；研華第2季營收142.09億元，季增8%、年增1.4%，亦為歷史次高；累計研華今年上半年營收273.71億元，年增8.2%，續創同期新高。

6月單月營收方面，各區域表現以台灣、大陸、歐洲市場最為突出，相較去年分別成長35%、31%及21%；北美市場則相對疲弱，年對年衰退19%。

以事業群而言，以工業物聯網事業群及服務物聯網事業群表現最佳，分別較去年同期成長25%及9%。應用電腦事業群及物聯雲事業群營收受專案時程遞延影響表現相對疲弱，呈現年對年雙位數下滑。

若以整體上半年來看，區域別表現以中國、新興市場及韓國最佳，年對年分別成長37%、49%及21%；僅日本市場稍顯疲弱，整體日本市場表現較去年小幅衰退4%。各事業群表現方面，整體而言皆較去年成長，其中以工業物聯網事業群及服務物聯網事業群成長動能最強勁，年對年分別成長31%及23%。僅應用電腦事業群較去年下滑11%。