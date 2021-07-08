下半年投資策略　群益：掌握GOD三字訣

今年下半年應如何投資布局？群益投信表示，全球經濟活動與企業營運持續回暖，通膨尚未構成風險，市場氣氛料保持樂觀之下，金融市場表現仍值得期待，不過操作上須留意評價高位之際，資產輪動表現所帶來的波動風險，投資人不妨掌握「GOD」神隊友投資策略。

群益投信指出，G代表Growth potential掌握產業成長趨勢，建議投資人瞄準最熟悉的台股市場，把握電子及傳產後續成長空間；O代表Opportunity，關注疫後重啟機會，其又以較早擺脫疫情陰霾，同時享有經濟轉型、政策加持各種利多契機的中國股市值得留意；D則代表Diversity，多重資產配置，透過股債多元配置，搭配投資組合目標風險設計，可協助投資人因應市況靈活調整投資組合，在機會與風險兼具的環境下達到投資效益。

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，隨著全球疫苗覆蓋率持續提升之下，疫情控制穩定的區域已陸續解除封鎖措施，經濟活動回溫，從全球景氣指標來看，仍保持上升態勢，製造業景氣維持擴張水準，消費力道也料展現明顯復甦趨勢，基本面續佳，至於市場關注的通膨上升議題，主要是受到低基期、供應短缺等因素影響，整體而言尚未構成風險，市場投資氣氛維持樂觀，也持續有利於風險性資產表現延續，然而，在評價相對高位之際，價格走勢也易過度反映消息面的不確定性，因此儘管貨幣政策的政策調整已為市場共識，市場波動風險仍預期走升。

林宗慧說，在資產表現方面，股市料呈現風格輪動，包括成長股、價值股以及品質股各有表現機會，信用債市則在企業獲利及營運狀況改善下，可望保持穩定，高收益債的違約率預估將低於長期均值，表現值得留意。在投資選擇方面，面對機會與風險兼具的環境，建議投資人除了自行選擇標的外，也不妨參考具有目標風險設計的組合基金產品，能在固定的風險承擔水準（保守／穩健／積極）下，由投資團隊因應市況彈性調整投資組合中股、債配置比重，靈活應對市場變化。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，從全球主要經濟體來看，中國是最早走出疫情陰霾，並走上經濟復甦的國家，而除了內部的需求復甦之外，中國也享受到全球需求擴張的外溢效果，在全球出口份額進一步提升，下半年經濟增長料仍保持穩健，企業獲利增長也可望優於預期，為下半年股市表現提供重要支撐，不僅如此，儘管今年來大宗商品價格走升，不過中國企業利潤率仍有提升，也顯示中國企業的競爭力有所強化，搭配官方持續推動經濟轉型和改革政策，基於前述條件，看好中國市場仍將吸引資金配置。

謝天翎說，在中國投資題材方面，隨著國際社會重視氣候變遷議題，也加強發展綠能、電動車等領域，中國不僅在這些趨勢中不缺席，並在太陽能光電、電動車產業都具備全球競爭力，在產業需求增長之下，投資潛力可期；此外，中國的人口結構也逐漸走向高齡化，對於醫療服務的長期需求看升，加上中國也加大相關產業的研發投入，市場空間擴大可期，也是接下值得關注的投資主題。