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台股下半年投資 群益：電子與傳產均衡布局

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
群益投信對台股下半年看法。圖／群益投信
群益投信對台股下半年看法。圖／群益投信

台北股市今天小漲15點，收在1萬7866點。對於下半年的台股走勢，群益投信表示，台股的震盪加劇在所難免，不過，長期趨勢往上不變，因此，只要大盤拉回就是買點。

群益投信表示，時序來到下半年，7月6日台股盤中一度突破1萬8000點大關，但由於獲利了結賣壓出籠，並未站穩萬八關卡。整體而言，市場關心通膨問題及聯準會何時將會減緩購債，對於資金是否提前回流美國，將會影響未來台股的走勢，然而現階段疫情對於大盤的影響已經淡化，股市將回歸基本面，Apple下半年也將有新品上市，蘋概股的基期相對低，補漲行情可以期待。由於台股企業獲利仍處於上修循環，且在疫苗已陸續到達下，後續疫情將可望獲得控制，市場資金仍相對充沛，台股將反映基本面持續呈現偏多向上格局。

群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍指出，從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看，歐美疫苗施打進度符合預期，重啟經濟回補庫存需求強勁，聯準會最快升息也是在2023年，資金仍然充沛。價值面而言，台股的殖利率穩定，外銷出口帶動廠商獲利成長，因此評價仍有上修空間。整體信心面來說，台灣本土疫情獲得控制，半導體技術領先，內資買盤活絡，台股將有機會續創新高。投資策略上，由於電子與傳產各擁利基，因此建議均衡布局。

王耀龍說，選股邏輯上，短期留意消費性電子供應鏈、中長期關注美歐經濟重啟、碳中和、美國基建、科技創新趨勢題材；在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下，傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現，民生需求商機，紡織、高爾夫、航運、鋼鐵等可多留意。電子類股在半導體、高速運算、Apple以及電動車的帶動之下，長期趨勢仍看好，上半年的股價表現相對落後，下半年有機會補漲。

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